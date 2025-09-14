Primera A

Resultados de la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Con triunfos de Nacional, La Salle, Newell's, Colón de San Justo, Guadalupe, Gimnasia, Nobleza, Sanjustino y Ciclón Norte, la segunda jornada del torneo dejó goles, emociones y una tabla que empieza a tomar forma.