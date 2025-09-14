Resultados de la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

La segunda fecha del torneo Clausura Norberto "Chijí" Serenotti de la Liga Santafesina de Fútbol se desarrolló casi en su totalidad este sábado, con una nutrida programación que dejó resultados resonantes y que empieza a marcar tendencias en el certamen. A falta de un encuentro para completar la jornada, los protagonistas brindaron partidos intensos y disputados en distintos escenarios de la ciudad y la región. Nacional, La Salle, Newell's, Colón de San Justo, Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima, Deportivo Nobleza, Sanjustino y Ciclón Norte fueron los grandes ganadores del fin de semana, sumando puntos vitales en este arranque de campeonato que lleva el nombre de un histórico dirigente de la casa madre del fútbol liguista.
La fecha 2 quedó signada por el fervor, el color en las canchas y por goles que hicieron vibrar a cada parcialidad. Hubo clásico colegiale, equipos que ratificaron su condición de candidatos, otros que lograron su primera alegría y varios que aún no encuentran regularidad.
La Salle se quedó con el clásico colegial
Uno de los partidos más esperados de la fecha fue el clásico entre La Salle y Ateneo Inmaculada, disputado en Cabaña Leiva. El equipo dirigido por Eduardo Magnín se impuso por 2 a 1 en un duelo cargado de tensión y buen fútbol. Los goles del lasallano fueron obra de Julián Guerino y Guido Gutiérrez, mientras que Mateo Hernández descontó para el conjunto conducido por Agustín Olíver. La Salle celebró con su gente un triunfo que no solo tiene valor en la tabla, sino también en lo anímico.
Nacional dio el golpe ante El Quillá
En otro de los duelos destacados, Nacional derrotó por 1 a 0 a Náutico El Quillá, un equipo que venía de buenas presentaciones en los últimos partidos. Leonardo Fernández fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro, suficiente para que el albo festeje en su casa. Con esta victoria, Nacional se ilusiona con ser protagonista en un campeonato que recién comienza.
Newell's festejó en barrio Roma
En el estadio del barrio Roma, Newell's Old Boys volvió a mostrar su poderío y venció a Colón de Santa Fe por la mínima diferencia. Emiliano Acosta fue el autor del único tanto del partido, en un cotejo disputado, con mucha pierna fuerte y donde el rojinegro supo capitalizar su chance para quedarse con los tres puntos.
Colón de San Justo se llevó un triunfo ajustado
El Conquistador logró una victoria fundamental al superar 1 a 0 a Independiente, en un partido cerrado y con escasas situaciones de gol. Claudio Albarracín fue quien rompió el marcador y le dio la alegría al equipo de San Justo, que empieza a afirmarse en las primeras posiciones.
Guadalupe, Nobleza y Gimnasia, con autoridad
Sportivo Guadalupe se llevó un valioso triunfo como visitante al vencer 1 a 0 a Cosmos gracias al tanto de Nicolás Jovellano. En otro duelo, Deportivo Nobleza derrotó a Juventud Unida por la mínima diferencia con un gol de Cristian Ortíz, resultado que le permite seguir sumando y afianzarse como un equipo difícil de enfrentar.
Gimnasia y Esgrima, por su parte, fue el equipo que más goles marcó en la fecha: goleó 4 a 0 a Pucará con un doblete de Juan Freyre y las conquistas de Santiago Rizzo y Juan Calvo. El Mensana se perfila como uno de los conjuntos a seguir de cerca en este Clausura.
Sanjustino y Ciclón Norte, con contundencia
El Matador de San Justo no tuvo piedad con Vecinal Gálvez y lo goleó por 4 a 1. Los tantos fueron convertidos por Nehemías González, Alexis Camargo, Lorenzo González y Leandro Rodríguez, mientras que José Sandoval descontó para el elenco de Gálvez. Sanjustino mostró su jerarquía y su chapa de candidato, dejando en claro que será uno de los animadores del torneo.
En Cayastá, Ciclón Norte hizo valer su localía y superó con claridad a La Perla del Oeste por 3 a 0. Kevin Molina, en dos ocasiones, y Gerónimo Vera fueron los artífices de la goleada. El conjunto del norte liguista se posiciona con fuerza en la tabla tras este arranque positivo.
Empate sin goles entre Academia y Universidad
En un partido que no logró romper el cero, Academia AC y Universidad repartieron puntos tras un empate sin goles. Ambos equipos tuvieron ocasiones, pero la falta de eficacia terminó decretando una igualdad que los deja con sabor a poco en el inicio del torneo.
Resultados completos y goleadores
Fecha 2: Newell's Old Boys 1 (Emiliano Acosta) – Colón 0, Independiente 0 – Colón de San Justo 1 (Claudio Albarracín), Cosmos 0 – Sportivo Guadalupe 1 (Nicolás Jovellano), Academia AC 0 – Universidad 0, Gimnasia y Esgrima 4 (Juan Freyre x2, Santiago Rizzo y Juan Calvo) – Pucará 0, Juventud Unida 0 – Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz), La Salle 2 (Julián Guerino y Guido Gutiérrez) – Ateneo Inmaculada 1 (Mateo Hernández), Nacional 1 (Leonardo Fernández) – Náutico El Quillá 0, Vecinal Gálvez 1 (José Sandoval) – Sanjustino 4 (Nehemías González, Alexis Camargo, Lorenzo González y Leandro Rodríguez), Ciclón Norte 3 (Kevin Molina x2 y Gerónimo Vera) – La Perla del Oeste 0.
Una tabla que empieza a tomar forma
Con estos resultados, el Clausura Norberto Serenotti comienza a perfilar a los equipos que quieren ser protagonistas. La Salle y Sanjustino dieron muestras de jerarquía, Gimnasia y Ciclón Norte exhibieron contundencia, mientras que Nacional y Colón de San Justo consiguieron triunfos claves para ilusionarse.
La Liga Santafesina sigue entregando cada fin de semana partidos de alto voltaje, con estadios colmados de hinchas y una competencia que honra la memoria de Norberto "Chijí" Serenotti, figura emblemática del fútbol local. La próxima jornada promete nuevos choques apasionantes y la continuidad de una lucha pareja en la que nadie quiere quedarse atrás.
