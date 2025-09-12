Se viene la 8ª edición del torneo "El Lagunerito"

Con la participación de nueve instituciones y el auspicio de El Litoral, el tradicional campeonato infantil se disputará en el club Ciclón Racing del 18 al 21 de septiembre. Habrá acción en las categorías 2014 a 2018 y un fuerte acento en la diversión de los más chicos.
Ciclón Racing. Por esta sonrisa. Crédito: Manuel Fabatía
El club Ciclón Racing de Laguna Paiva se prepara para vivir una nueva fiesta del fútbol infantil con la realización de la 8ª edición del torneo "El Lagunerito". El certamen, que ya se instaló como una cita ineludible en el calendario deportivo de la región, se desarrollará del 18 al 21 de septiembre con la participación de niños y niñas de las categorías 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
El campeonato cuenta con el auspicio de Diario El Litoral, medio que desde siempre acompaña las iniciativas vinculadas al deporte formativo. Para esta edición, confirmaron presencia clubes de gran trayectoria en la Liga Santafesina: La Salle, Universidad, El Quillá, Ciclón Racing Celeste, Ciclón Racing Blanco, Santa Fe FC, Ateneo Inmaculada, Banco Provincial y Guadalupe. Todos ellos darán marco a cuatro días de intensa actividad en los que la pelota y la alegría de los más pequeños serán protagonistas.
La dirigente lagunera Liria Salemi destacó que la organización trabaja minuciosamente para que cada detalle esté a la altura del entusiasmo de los chicos y sus familias. "Está todo en perfectas condiciones y no faltará nada. Los niños deben divertirse porque de eso se trata. Queremos que cada participante se lleve una sonrisa, que disfruten, que compartan y que vivan el fútbol como una experiencia positiva", aseguró con entusiasmo.
En tanto, el profesor Hugo Servín, encargado de lo estrictamente deportivo, remarcó el compromiso de la institución con la seriedad y el orden del certamen. "Queremos lo mejor para todos y por eso no dejamos nada librado al azar. Habrá una planificación cuidada, árbitros en cada partido y un cronograma que permita a los chicos jugar con tranquilidad. Lo importante es que cada encuentro sea una oportunidad de aprendizaje", manifestó.
La propuesta de "El Lagunerito" trasciende la competencia: se trata de una verdadera celebración comunitaria que congrega a familias enteras alrededor del fútbol infantil. En cada edición, la convocatoria no solo suma a los pequeños jugadores, sino también a padres, madres, abuelos y vecinos que se acercan al club a alentar y compartir la experiencia.
El torneo nació hace ya varios años con el objetivo de darle un espacio de juego y encuentro a los más chicos, y con el tiempo se consolidó como un clásico. Los organizadores destacan que más allá de los resultados deportivos, la premisa central sigue siendo la misma: que los niños disfruten, que aprendan valores como el compañerismo, el respeto y la solidaridad, y que sientan al club como un lugar de pertenencia.
La edición 2025 promete reunir a cientos de chicos que, divididos en sus diferentes categorías, llenarán de goles y risas las canchas de Ciclón Racing. Durante cuatro jornadas, el predio lagunero se convertirá en un escenario vibrante con partidos simultáneos, coloridas camisetas, abrazos de gol y el inconfundible bullicio de los torneos infantiles.
Además, se prevé un importante operativo logístico: puestos de hidratación, zonas de descanso, espacios de recreación para los más chicos, y una cantina organizada para atender a las familias durante toda la competencia. El club ha trabajado en la puesta a punto de las instalaciones, con mejoras en los campos de juego y sectores de acceso, lo que garantiza comodidad y seguridad para jugadores y espectadores.
La expectativa en Laguna Paiva es grande. La comunidad sabe que "El Lagunerito" no es un torneo más, sino una oportunidad para fortalecer lazos, compartir momentos y proyectar un futuro en el que el deporte infantil siga ocupando un lugar central. Como resaltó Liria Salemi, "la prioridad es que los chicos sean felices". Y esa será, sin dudas, la esencia de esta octava edición.
Con un calendario definido, clubes confirmados y una organización que no deja nada al azar, todo está listo para que desde el 18 de septiembre la pelota comience a rodar en Ciclón Racing y dé inicio a una nueva página de esta historia que ya forma parte de la identidad del fútbol infantil santafesino.
