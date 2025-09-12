Fútbol infantil en Ciclón Racing

Se viene la 8ª edición del torneo "El Lagunerito"

Con la participación de nueve instituciones y el auspicio de El Litoral, el tradicional campeonato infantil se disputará en el club Ciclón Racing del 18 al 21 de septiembre. Habrá acción en las categorías 2014 a 2018 y un fuerte acento en la diversión de los más chicos.