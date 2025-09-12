Newell's sorprendió al Sabalero y lo festejó a lo grande

El Torneo Clausura "Norberto Serenotti" de Primera A ya comenzó a desandar su segunda fecha y lo hizo con resultados resonantes. En la noche del jueves, Newell's Old Boys de barrio Roma escribió una de esas páginas que invitan a soñar. El conjunto conducido por Claudio Gaitán derrotó 1 a 0 a Colón de Santa Fe, uno de los grandes de la Liga, gracias al tanto convertido por Emiliano Acosta. Fue un triunfo trabajado, con un planteo inteligente y mucho sacrificio colectivo, que le permite a los de barrio Roma sumar tres puntos clave en su objetivo de sostener la categoría y, por qué no, animarse a mirar más arriba.
El sabalero, en tanto, no encontró la fórmula para doblegar la resistencia del dueño de casa. Generó situaciones, pero careció de claridad en los metros finales. El gol tempranero de Acosta fue determinante y, a partir de allí, Newell's se replegó con orden, cerrando los caminos y apostando a la contra. El pitazo final desató la fiesta en barrio Roma, con un público que acompañó y celebró la entrega de sus jugadores.
En Santo Tomé, Independiente no pudo hacer valer su localía frente a Colón de San Justo, que se impuso 1 a 0 con un tanto de Claudio Albarracín. El "Conquistador" mostró jerarquía en un partido áspero y se llevó tres puntos de oro que lo ilusionan con ser protagonista en este Clausura. Los dirigidos por Miguel Restelli exhibieron oficio, golpearon en el momento justo y defendieron con uñas y dientes la diferencia.
Por su parte, Sportivo Guadalupe extendió su gran momento. El equipo de Tobaldo derrotó 1 a 0 a Cosmos en condición de visitante con un gol de Nicolás Jovellano. De esta manera, Guadalupe hilvanó dos triunfos en igual cantidad de presentaciones y suma puntaje perfecto, consolidándose como uno de los punteros del Clausura. Su andar genera expectativa y ratifica el trabajo de un plantel que ya venía mostrando buenas señales en el primer semestre.
Con estos adelantos, la segunda fecha del Clausura "Norberto Serenotti" ya empezó a encender motores, pero lo más atractivo está por llegar. Este sábado se disputarán los interzonales, con un partido que promete ser de alto voltaje: el clásico colegial entre La Salle y Ateneo Inmaculada. El equipo de Eduardo Magnín buscará hacerse fuerte en casa, mientras que los de Agustín Bianco irán por otro triunfo en este cruce histórico que siempre despierta pasiones.
La jornada sabatina también tendrá otros compromisos de interés. Academia AC se medirá con Universidad bajo la conducción arbitral de Carlos Céspedes. Gimnasia y Esgrima chocará con Pucará, con Ángel Cristoforato como juez principal. Juventud Unida recibirá a Deportivo Nobleza, en duelo arbitrado por Joaquín Urbani. Además, Nacional enfrentará a Náutico El Quillá con Emiliano Maldonado impartiendo justicia, mientras que Vecinal Gálvez será local de Sanjustino con el arbitraje de Juan Bonnín. Finalmente, Ciclón Norte se cruzará con La Perla del Oeste, bajo la mirada de Ignacio Castellano.
El cierre de la fecha quedará para el domingo por la noche, a la vera de la Laguna Setúbal. Allí, desde las 20, Ciclón Racing recibirá a Unión de Santa Fe en un duelo atractivo, que tendrá como árbitro a Lucas Muga. El Tatengue, que viene de empatar en su debut, intentará sumar su primera victoria en el torneo, mientras que el conjunto costero buscará aprovechar su localía para dar la nota.
La Copa Isósceles del Clausura "Norberto Serenotti" va tomando forma y deja en claro, desde el inicio, que será un certamen reñido, con sorpresas y batacazos que invitan a ilusionarse a más de uno. Newell's abrió la fecha con un golpe de escena que lo fortalece, Guadalupe reafirmó su condición de candidato y Colón de San Justo se llevó un triunfo de carácter en Santo Tomé. Ahora, todos los ojos estarán puestos en el clásico colegial y en el cruce dominical a orillas de la Setúbal, donde la pelota volverá a rodar con la pasión intacta que caracteriza a la Liga Santafesina.
Los próximos días pondrán a prueba a equipos que buscan consolidarse y a otros que necesitan recuperar terreno. Pero si algo quedó demostrado en este inicio de la segunda fecha es que en el Clausura nadie tiene asegurado nada: la competencia es pareja y cada partido se define por detalles. Así, con la emoción a flor de piel, la Liga Santafesina sigue escribiendo capítulo a capítulo una historia cargada de rivalidad, esfuerzo y sueños compartidos por todos los que aman el fútbol local.
Cronograma fecha 2, torneo Clausura
Este sábado se jugará una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, precisamente se jugará la segunda fecha del Clausura Griselda Weimer, donde en la Zona Campeonato el Deportivo Santa Rosa será nuevamente local pero este caso ante el Defensores de Alto Verde y donde en Aristóbulo al 10000, Banco recibirá a Santa Fe. Por la Zona Repechaje Los Canarios visitará Santo Tomé para jugar ante Los Piratitas y Agua será local de Atenas en barrio Transporte. Fecha 2. Zona campeonato: Sábado 13 de septiembre, 15.30, Deportivo Santa Rosa – Defensores de Alto Verde, Árbitro: Gabriel Ibarra. Belgrano - Nuevo Horizonte, Árbitro: Leandro Rotela. Banco Provincial – Santa Fe, Árbitro: Iván Fernández. San Cristóbal – Las Flores II, Árbitro: Ariel Correa. Floresta – El Cadi, Árbitro: Alejandro Aguilera. Zona repechaje: Los Juveniles – Defensores de Peñaloza, Árbitro: Iván Chazarreta. Loyola – CCyD El Pozo, Árbitro: Oscar Loza. Los Piratitas – Los Canarios, Árbitro: Matías Pereyra. Deportivo Agua – Atenas, en cancha de Pucará, Árbitro: Facundo Canalis. Atlético Arroyo Leyes – Don Salvador, Árbitro: Leandro Vivas.
