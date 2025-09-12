Adelantos fecha 2

Newell's sorprendió al Sabalero y lo festejó a lo grande

En la apertura de la segunda fecha de la Copa Isósceles, Newell's dio el golpe en barrio Roma venciendo a Colón de Santa Fe. Además, Colón de San Justo festejó en Santo Tomé y Guadalupe ratificó su gran momento al imponerse frente a Cosmos. El sábado se jugarán los interzonales, con el clásico colegial entre La Salle y Ateneo como gran atractivo.