8va. edición a orilla de la Laguna

"El Lagunerito" abre el juego en Ciclón Racing

Este jueves a las 18.30 dará inicio la 8ª edición del torneo infantil "El Lagunerito", organizado por Ciclón Racing y auspiciado por Diario El Litoral. El certamen, que pondrá en juego la Copa Kalcomax, reunirá a las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017 durante cuatro jornadas a puro fútbol: 18, 19, 20 y 22 de septiembre. La presentación oficial se realizó en Costanera Este, con autoridades del club y representantes de las instituciones participantes.