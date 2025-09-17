"El Lagunerito" abre el juego en Ciclón Racing

Este jueves a las 18.30 dará inicio la 8ª edición del torneo infantil "El Lagunerito", organizado por Ciclón Racing y auspiciado por Diario El Litoral. El certamen, que pondrá en juego la Copa Kalcomax, reunirá a las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017 durante cuatro jornadas a puro fútbol: 18, 19, 20 y 22 de septiembre. La presentación oficial se realizó en Costanera Este, con autoridades del club y representantes de las instituciones participantes.
En conferencia de prensa. Carlos García, Juan Salemi, Liria Salemi, Hugo Servín, Rafael Suárez y Juan Gervasoni. Crédito: Manuel Fabatía.
La Liga Santafesina de Fútbol vivirá desde este jueves una nueva cita con el semillero deportivo de la región. A partir de las 18.30, en la cancha del club Ciclón Racing, se pondrá en marcha la 8ª edición del torneo infantil "El Lagunerito", un certamen que con el paso de los años se consolidó como una de las propuestas más esperadas del calendario de fútbol formativo.
Con el auspicio de Diario El Litoral y la presencia de la firma Kalcomax, que entregará la copa en disputa, el campeonato se desarrollará en cuatro jornadas intensas: jueves 18, viernes 19, sábado 20 y lunes 22 de septiembre. Allí se reunirán centenares de niños de las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017, quienes vivirán días de competencia, integración y camaradería en el barrio donde el "Lagunero" tiene su histórica sede.
La conferencia de prensa de presentación se realizó este lunes en la Costanera Este, en el espacio ubicado en 1980, y reunió a referentes de la organización, dirigentes del club y patrocinadores. Estuvieron presentes Juan y Liria Salemi, máximas autoridades de Ciclón Racing, junto a Rafaela Suárez. También dijeron presente Carlos García, entrenador de la Primera División del club; Juan Gervasoni, representante de Kalcomax; y Hugo Servín, coordinador general del evento deportivo.
Durante la apertura del encuentro, Liria Salemi dio la bienvenida a los delegados de las instituciones invitadas y destacó la importancia de "El Lagunerito" en el ámbito del fútbol formativo santafesino. "Es la 8ª edición de un torneo que ya se instaló en la región. Preparamos muy bien los campos de juego para que los chicos disfruten del campeonato. Como siempre, habrá servicio de buffet para todos los presentes", expresó. Sus palabras reflejaron el compromiso de Ciclón Racing con la organización de un evento que ya se convirtió en tradición.
A su turno, Hugo Servín brindó detalles del certamen y confirmó a los clubes que dirán presente. Además de los niños y niñas de Ciclón Racing, participarán Santa Fe Fútbol Club, Banco Provincial, Ateneo Inmaculada, Náutico El Quillá, Sportivo Guadalupe y la Universidad Nacional del Litoral. "El torneo comenzará este jueves a las 18.30 con el ingreso de los primeros participantes y luego seguirá el viernes y el sábado, para cerrar el lunes con los partidos finales en cada categoría. Ese día se proclamarán a los campeones", señaló el coordinador, quien subrayó el entusiasmo con el que cada institución se sumó a la iniciativa.
Más allá de los resultados, la esencia de "El Lagunerito" radica en la experiencia que viven los pequeños protagonistas. El torneo ofrece la posibilidad de jugar en canchas en excelentes condiciones, con un marco de público que suele colmar las tribunas y con una organización que cuida cada detalle. El objetivo no es otro que brindar un espacio de diversión y aprendizaje, donde se prioriza el respeto, la amistad y la convivencia entre chicos y familias.
Protagonistas. La organización inivtó a los niños de los clubes participantes para la foto final. Crédito: Manuel Fabatía.
El torneo, que contará con árbitros de la Liga Santafesina de Fútbol, que nació como una idea de Ciclón Racing para promover el fútbol infantil en la ciudad, ha ido creciendo de manera sostenida. Hoy en día, su nombre ya es sinónimo de encuentro y desarrollo para los clubes de la Liga Santafesina, que esperan cada septiembre con expectativa para sumarse a la competencia. En esta edición, la Copa Kalcomax será el símbolo de la disputa deportiva, pero también del esfuerzo compartido entre organizadores, instituciones y patrocinadores.
En ese sentido, la presencia de Diario El Litoral como auspiciante ratifica la magnitud del evento, que trasciende las fronteras del club organizador para convertirse en un hecho relevante para la comunidad deportiva de Santa Fe. La visibilidad que aporta la prensa, junto con el apoyo de Kalcomax, permite que "El Lagunerito" se consolide año a año como un torneo de referencia.
Además, el campeonato no solo convoca a jugadores y técnicos, sino que moviliza a las familias enteras. Padres, madres, abuelos y hermanos se acercan a acompañar a los más pequeños, generando un clima festivo que transforma cada jornada en un verdadero encuentro comunitario. Los partidos, los abrazos después de los goles, las fotos grupales y los momentos compartidos en el buffet del club forman parte de una experiencia que deja huella en cada participante.
Desde lo deportivo, el nivel de los clubes presentes garantiza partidos atractivos y de buen juego. Ateneo Inmaculada y El Quillá llegan con tradición en el trabajo de inferiores; Banco Provincial y Santa Fe FC aportan el entusiasmo de nuevas generaciones; Sportivo Guadalupe y la UNL se destacan por su labor formativa y su vocación integradora; mientras que el propio Ciclón Racing será anfitrión y protagonista, defendiendo la localía y el orgullo lagunero.
La expectativa en torno a la 8ª edición es alta. La organización viene trabajando desde hace semanas en el acondicionamiento del predio y la diagramación de la grilla de partidos. Se espera una concurrencia importante, teniendo en cuenta que cada institución moviliza a su propia hinchada familiar. La cita, además, coincide con días donde el clima promete acompañar, lo cual favorece aún más el marco de fiesta.
De esta manera, el fútbol infantil volverá a ser el gran protagonista en Santa Fe. "El Lagunerito" no solo pondrá en juego una copa, sino también la ilusión de cientos de niños que encontrarán en la cancha un espacio para crecer, aprender y divertirse. El jueves desde las 18.30 comenzará a escribirse un nuevo capítulo de esta historia, que tendrá su cierre el lunes 22 con la proclamación de los campeones y, seguramente, con postales imborrables para todos los que formen parte.
Así, Ciclón Racing ratifica su compromiso con el semillero y con la comunidad santafesina, organizando un torneo que ya está instalado en la agenda deportiva de la ciudad. Un certamen donde cada gol, cada sonrisa y cada aplauso tienen el mismo valor: el de celebrar juntos la pasión por el fútbol.
