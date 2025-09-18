Colón de San Justo lidera con puntaje ideal y la Zona B tiene triple mando en el Clausura Serenotti

El fútbol de Liga de la capital santafesina y sus alrededores volvió a regalar emociones fuertes en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura "Norberto Serenotti", certamen de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol que ya empieza a mostrar tendencias y candidatos en ambas zonas. Entre martes y miércoles se completó la programación que dejó como saldo un líder sólido en la Zona A, Colón de San Justo, y un escenario muy equilibrado en la Zona B, donde tres equipos marchan con puntaje ideal.
La expectativa era alta, porque el campeonato comenzó a tomar vuelo tras las dos primeras jornadas y la tercera fecha aparecía como una oportunidad para ratificar aspiraciones o levantar vuelo para aquellos que habían arrancado con tropiezos.
La Zona A tiene dueño momentáneo
El gran protagonista del grupo es Colón de San Justo, que volvió a ganar y lo hizo con autoridad. En su estadio superó a Gimnasia y Esgrima por 3 a 1, con goles de Matías Fantín, Franco Jominy e Ignacio Mena. El conjunto rojiblanco mostró contundencia en ataque y orden en defensa, consolidando una campaña que lo deja como líder absoluto con nueve puntos de nueve posibles.
La victoria de los de San Justo no solo ratifica su buen presente, sino que también marca diferencias en una zona en la que Universidad y Unión se mantienen como perseguidores. La U, con goles de Carlos Villordo y Nicolás Ramírez, venció a Ateneo Inmaculada 2 a 0 y se ubica a dos unidades de la cima. El Rojo de Santo Tomé, Independiente, se impuso en un partido duro frente a Nobleza por 2 a 1, con tantos de Gabriel Santos y Jerónimo Flores, y suma seis puntos, a tres del líder.
El resto de los compromisos también tuvo su cuota de emoción. Juventud Unida y Ciclón Norte ofrecieron un encuentro cargado de goles, que terminó 4 a 2 a favor de los de Cayastá. Juan Vázquez, Kevin Molina, Jorge Benítez y un gol en contra de Facundo Hinojosa inclinaron la balanza para el visitante, mientras que Joel Torres y Elías Candia descontaron para el local.
En otro duelo de la zona, Pucará logró un triunfo vital al imponerse por 1 a 0 sobre Ciclón Racing con un tanto de Juan Sánchez. Una victoria que le permite tomar aire en la tabla y recuperar confianza.
La Perla del Oeste y Vecinal Gálvez empataron 1 a 1 en un choque parejo, con goles de Gonzalo Aragón para los del Oeste y Maximiliano Franco para Vecinal. El reparto de puntos refleja la paridad que suelen tener estos encuentros.
Una Zona B apasionante
Si en la Zona A hay un líder claro, en la Zona B la situación es muy distinta. Tras tres fechas, tres equipos comparten el primer lugar con nueve unidades, lo que anticipa una pelea electrizante por los primeros puestos.
Uno de los grandes partidos de la fecha lo protagonizaron Colón y Nacional, que igualaron 4 a 4 en un verdadero festival de goles. Para el Sabalero convirtieron Braulio Gennaro, Facundo Contreras, Mauricio Paz y Alex Aranda. Mientras que en Nacional lo hicieron Facundo Chacón, Ián Medrano y Javier Salinas en dos oportunidades. Un empate que dejó a ambos con sensaciones encontradas: Colón se lamentó por dejar escapar la victoria en casa, y Nacional celebró un punto que suma en una cancha difícil.
Sportivo Guadalupe dio la nota al vencer a Newell's por 1 a 0, con gol de Esteban Sanguinetti. Fue un triunfo ajustado pero valioso para el elenco de Guadalupe, que se acomoda en la tabla y le da un golpe de realidad al rojinegro, que buscaba meterse en el lote de arriba.
Sanjustino, por su parte, se llevó tres puntos de oro al golear 3 a 0 a Cosmos. Los tantos de Alejo Macellari, Nehemías González y Alexis Camargo le devolvieron confianza a un equipo que siempre es protagonista en el campeonato liguista.
La Salle, en tanto, consiguió una victoria de visitante clave ante Náutico El Quillá. El gol de Mauro Gutiérrez alcanzó para sellar el 1 a 0 en el predio de Nery Pumpido, en un choque que terminó siendo muy disputado y donde los tres puntos se festejaron como un título por parte de la visita.
El programa de la fecha se completará el miércoles 24 de septiembre, cuando Unión enfrente a Academia AC en un partido que puede modificar la parte alta de la tabla, teniendo en cuenta que el tatengue es otro de los equipos que llega invicto y con chances de sumarse al lote de punta.
Lo que viene
El torneo no da respiro. Este sábado desde las 15.30 se jugará la cuarta fecha, donde cada punto empieza a tener un valor determinante.
- En la Zona A, los cruces serán los siguientes: Ateneo vs. Unión, Academia Cabrera vs. Pucará, Ciclón Racing vs. Colón de San Justo, Gimnasia y Esgrima vs. Nobleza, Independiente vs. Juventud Unida.
- En tanto, en la Zona B también habrá acción: La Salle vs. Colón, UNL vs. El Quillá, Nacional vs. Sportivo Guadalupe, Newell's vs. Sanjustino, Cosmos vs. La Perla del Oeste, Vecinal Gálvez vs. Ciclón Norte.
Balance de la jornada
El Clausura Norberto Serenotti se está transformando en un campeonato atrapante. La tercera fecha reafirmó a Colón de San Justo como gran candidato en la Zona A, mientras que en la Zona B la paridad promete emociones hasta el final. Con goles, polémicas y partidos vibrantes, la Liga Santafesina de Fútbol vuelve a demostrar por qué es uno de los torneos más apasionantes del interior de la provincia.
La cuarta fecha ya está en el horizonte y con ella nuevas pruebas para los protagonistas. El camino hacia el título todavía es largo, pero las tendencias comienzan a marcarse. Colón de San Justo, firme en la A, y los tres líderes de la B, son hasta aquí los equipos a seguir de cerca.
Resultados fecha 2, torneo Clausura de ascenso
Este fin de semana se jugó una nueva jornada del campeonato de la Primera División B de la Liga Santafesina, precisamente se jugó la segunda fecha del Clausura Griselda Weimer donde el Depor Santa Rosa y Banco ganaron para ser los líderes de la Zona Campeonato, donde también El Cadi ganó un partidazo a Floresta que venía de ganarle al campeón Las Flores. En la Zona Repechaje Los Canarios está arriba con puntaje ideal. Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 2 (Exequiel Cortez y Marcelo Hilbe) – Defensores de Alto Verde 1 (Fernando Saurit), Belgrano 1 (Brian Acosta) – Nuevo Horizonte 2 (Lautaro Wagner x2), Banco Provincial 2 (Ismael Contreras y Agustín Silvano) – Santa Fe 1 (Michel Coronel), San Cristóbal 1 (Javier Silva) – Las Flores II 2 (Cristian Nieto y Alan Bermúdez), Floresta 1 (Franco Ibarra) – El Cadi 3 (Santiago Ferro, Axel Sales Rubio y Lautaro Escobar). Zona Repechaje: Los Juveniles 2 (Luciano Riveros y Catriel Ceballos) – Defensores de Peñaloza 0, Loyola 3 (Sebastián Torres, Ulises Aranda y Héctor Rivas) – CCyD El Pozo 3 (Nahuel Valenzuela, Leonardo Peirano y Astor Rozycki), Los Piratitas 1 (Michael Ojeda) – Los Canarios 3 (Fabricio Ibarra, Matías Gómez y Nahuel Márquez), Deportivo Agua 1 (Martín Retamar) – Atenas 1 (Jonatan Echeverría), Atlético Arroyo Leyes 5 (Mauro Grandolio x2, José Lucero, Lautaro Barzola y Jonatan Okseniuk) – Don Salvador 1 (Elías Cejas).
