Fecha 3 del Clausura

Colón de San Justo lidera con puntaje ideal y la Zona B tiene triple mando en el Clausura Serenotti

Con la disputa completa de la tercera fecha, el Clausura Norberto Serenotti entregó grandes partidos y varias sorpresas. Colón de San Justo domina en la Zona A con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, mientras que en la Zona B la paridad se hace sentir: tres equipos comparten el liderazgo con puntaje perfecto. La jornada dejó goles, emoción y promesas de una cuarta fecha que promete aún más.