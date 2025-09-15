Torneo Clausura A

Ciclón Racing sorprendió a Unión y le puso broche a la segunda fecha

El Lagunero se hizo fuerte a orilla de la Laguna y venció 2 a 1 al Tatengue con dos goles de Diego Fornillo. Nicolás Zenclussen descontó para los rojiblancos. La jornada, que cerró con el triunfo de Ciclón, dejó como plato fuerte el clásico colegial, donde La Salle se impuso sobre Ateneo.