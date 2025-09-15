Ciclón Racing sorprendió a Unión y le puso broche a la segunda fecha

La Liga Santafesina de Fútbol vivió un domingo intenso con la culminación de la segunda fecha del Torneo Clausura Norberto "Chijí" Serenotti, que tiene en juego la Copa Isósceles. El cierre estuvo a la altura de las expectativas: en su estadio, Ciclón Racing se dio el gusto de derrotar a Unión de Santa Fe por 2 a 1, un resultado que generó sorpresa y entusiasmo entre los hinchas del Lagunero.
El gran protagonista de la tarde fue Diego Fornillo, quien firmó un doblete memorable que encaminó la victoria local. Su oportunismo y su contundencia marcaron la diferencia en un partido que exigió concentración y coraje de principio a fin. Unión, por su parte, no se rindió nunca y logró descontar a través de Nicolás Zenclussen, pero no alcanzó para revertir el marcador. En el último minutos de juego Unión marró un penal.
Este triunfo no es uno más para Ciclón Racing. Representa tres puntos vitales que le permiten ilusionarse con un Clausura en el que buscará crecer, competir y dejar en claro que quiere ser protagonista. La victoria ante un rival de la jerarquía de Unión alimenta la confianza del plantel y refuerza el trabajo que viene desarrollando el cuerpo técnico a cargo Carlos García.
La fecha 2, que se extendió entre jueves, sábado y domingo, ofreció resultados resonantes y confirmó que el campeonato tendrá una gran paridad. Uno de los encuentros más esperados fue el Clásico Colegial, disputado en Cabaña Leiva, donde La Salle se quedó con el festejo al imponerse 2 a 1 a Ateneo Inmaculada. Julián Guerino y Guido Gutiérrez marcaron para el local, mientras que Mateo Hernández descontó para los de la Inmaculada. El triunfo desató la algarabía de la hinchada lasallana, que disfrutó de un clásico cargado de emoción.
La jornada había comenzado con sorpresas, como la victoria de Sportivo Guadalupe en condición de visitante frente a Cosmos, con un tanto de Nicolás Jovellano. También llamó la atención el buen desempeño de Gimnasia y Esgrima, que goleó 4 a 0 a Pucará con un nivel colectivo destacado y las anotaciones de Juan Freyre (por duplicado), Santiago Rizzo y Juan Calvo.
Otro de los que se llevó tres puntos importantes fue Deportivo Nobleza, que venció 1 a 0 a Juventud Unida con un gol de Cristian Ortíz. Por su parte, Colón de San Justo superó a Independiente en condición de visitante con un tanto de Claudio Albarracín, mientras que en barrio Roma, Newell's se quedó con un triunfo ajustado 1 a 0 sobre Colón gracias al gol de Emiliano Acosta.
El clásico barrial entre Nacional y Náutico El Quillá se resolvió con una mínima diferencia: Leonardo Fernández convirtió el único tanto del partido y le dio la victoria al elenco de Nacional, que festejó en su estadio.
La fecha también entregó una de las goleadas más contundentes de la jornada: Sanjustino superó 4 a 1 a Vecinal Gálvez, con goles de Nehemías González, Alexis Camargo, Lorenzo González y Leandro Rodríguez. José Sandoval marcó el descuento para Gálvez.
En el norte de la ciudad, Ciclón Norte fue otro de los equipos que mostró solidez y efectividad. Se impuso con claridad 3 a 0 a La Perla del Oeste, gracias a las conquistas de Kevin Molina (dos) y Gerónimo Vera.
La igualdad también tuvo su lugar en la fecha: Academia AC y Universidad no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en un partido muy disputado en la mitad de la cancha, con pocas situaciones de peligro frente a los arcos.
De esta manera, con la victoria de Ciclón Racing sobre Unión se cerró una segunda fecha que dejó goles, emociones y un tablero ajustado, en el que cada punto empieza a valer oro. La Liga Santafesina de Fútbol demuestra jornada tras jornada que el Clausura Norberto Serenotti será un torneo vibrante, donde los equipos de barrio, los históricos y los emergentes pelearán cada encuentro como si fuera una final.
Resultados, fecha 2, Clausura Norberto Serenotti, Copa Isósceles: Newell's Old Boys 1 (Emiliano Acosta) – Colón 0, Independiente 0 – Colón de San Justo 1 (Claudio Albarracín), Cosmos 0 – Sportivo Guadalupe 1 (Nicolás Jovellano), Academia AC 0 – Universidad 0, Gimnasia y Esgrima 4 (Juan Freyre x2, Santiago Rizzo y Juan Calvo) – Pucará 0, Juventud Unida 0 – Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz), La Salle 2 (Julián Guerino y Guido Gutiérrez) – Ateneo Inmaculada 1 (Mateo Hernández), Nacional 1 (Leonardo Fernández) – Náutico El Quillá 0, Vecinal Gálvez 1 (José Sandoval) – Sanjustino 4 (Nehemías González, Alexis Camargo, Lorenzo González y Leandro Rodríguez), Ciclón Norte 3 (Kevin Molina x2 y Gerónimo Vera) – La Perla del Oeste 0, Ciclón Racing 2 (Diego Fornillo x2) – Unión SF 1 (Nicolás Zenclussen).
Así, el Clausura 2025 ya comienza a perfilarse con equipos que se animan a dar la sorpresa y con un calendario que promete más emociones en las fechas que vienen.
