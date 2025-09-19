Fútbol Infantil

El Lagunerito ya se juega en Ciclón Racing

Con cientos de chicos en cancha, comenzó la octava edición del torneo que organiza el Lagunero y que cuenta con el auspicio de Diario El Litoral. La primera jornada regaló fútbol, alegría familiar y la certeza de una nueva fiesta inolvidable para los más pequeños.