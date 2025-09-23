Alejandro Limia: "Sufrí el gol con Tagliamonte... ¡En ese arco de Unión, el sol te mata!"
El ex arquero tatengue, que fue campeón con Arsenal y ascendió con el Tate, habló del gol que sufrió Unión frente a Independiente Rivadavia. "Yo le pedía a los dirigentes no jugar nunca a esa hora...¡no ves nada!", asegura Limia.
Limia y atrás...el arco del sol. Alejandro Limia, que ascendió como arquero de Unión, atajó más 80 partidos con los guantes tatengues y dejó un recuerdo positivo en la gente rojiblanca. Dice que entiende todo lo que le pasó a Tagliamonte el otro día. "El sol te mata", asegura. Foto: Archivo EL
El famoso "gol del sol" (en realidad, por la definición técnica de Arce, golazo) que Independiente Rivadavia de Mendoza le marcó a Unión en el 15 de Abril generó y sigue generando comentarios, polémica, opiniones. Alejandro Limia, con varios partidos en el arco del Tate y un recordado ascenso en el lomo, es una voz más que autorizada para opinar de este tema. En charla con ADN Gol (FM 96.7), quien estuvo en ese mismo lugar cuenta la experiencia de vivirlo por la tele viendo a su querido Unión.
"¿Es real lo del sol en ese arco del 15 de Abril y a esa hora?"; ¿"Pudo hacer algo más Matías Tagliamonte"?; "¿Sirve de algo o no sirve para nada usar una gorra?"; "¿A los defensores el sol los afecta igual que a los arqueros"; "¿Cómo se puede solucionar a futuro?".
El arco de la barra, en el que todos coinciden que a determinada hora y en cierta época del año, es imposible atajar por el sol. Foto: Luis Cetraro
-¿Qué pensás, Ale, de ese gol que sufrió Unión en ese arco y a esa hora?
-Al gol que le hicieron a Tagliamonte...lo sufrí con él. Lo sufrí con él porque sé bien lo que es. El horario ese es tremendo, te cae justo el sol, no hay gorra que aguante porque el sol está muy bajo y te da directo en la cara. La verdad que encandila, te encandila muchísimo. La verdad que no se ve nada, muchas veces adivinás la jugada porque estás encandilado totalmente. No le pasa solo el arquero, sino a los defensores...a todos. Uno es el que más sufre porque el arquero está mirando todo el campo de juego. Volviendo a la pregunta, la verdad que la pasé mal. Estaba mirando el partido y cuando lo vi, la verdad que la pasé mal junto con él (por Tagliamonte).
-Como se sabe, por cuestiones de usos, costumbres y seguridad, no se puede sortear ni cambiar de arco. Es decir, Unión debe terminar los partidos en esa cabecera de "La Barra de La Bomba". En tu caso, Ale, siempre fuiste de llevar la voz del grupo. ¿Qué hablabas con los dirigentes de Unión de este tema?
-Primero, es muchísimo lo que incide, porque siempre toca el segundo tiempo de ese lado y depende mucho del horario del partido. Por mi posición en ese momento y por ser uno de los capitanes dentro del vestuario y ese tipo de cosas, gracias a mi relación con ellos, siempre tuve este tipo de charlas.
-¿Y qué le decías a los dirigentes de Unión?
-Más que nada lo que manifestaba era de intentar que los partidos no se jueguen a ese horario. Eso es lo que les pedía, que estén atentos con eso. Pasa que muchas veces depende la televisión, cuestiones que son ajenas al club. Por más que el club mande cartas y ese tipo de cosas, es difícil. Yo siempre me manifestaba para no jugar en ese horario porque es mortal...la verdad que es mortal. Te juega muy en contra.
-Te quiero preguntar por la gorra, visera, lo que sea...¿Muchas veces, como pasó con Tagliamonte, los arqueros tratan de "ponerse algo" para que les haga sombra?
-Lo que te pongas, no sirve para nada, es un accesorio que te lo ponés como para decir que, en ciertas situaciones, te pueda salvar. Tenés que bajar un poco la cabeza para que no te dé el sol, porque el sol está muy bajo, es un horario que está muy bajo y cae justo...no se ve nada. Es más, la gente que está ahí atrás de la tribuna puede ratificar todo lo que digo, porque realmente no se ve.
-Incluso, en la repe, cuadro por cuadro, se puede ver que Maizon y Fascendini (los dos con marcas) e incluso Estigarribia (salta suelto, sin marcas, buscando la pelota), quedan descolocados, como si tampoco vieran el balón...
-Es que es así porque no se ve nada. Si te fijás, Arce arranca desdesdesde un lateral prácticamente del costado del área
Tagliamonte, el arquero tatengue de gran presente. Foto: Manuel Fabatia
-La gente armó el debate: poner otra bandeja en la Redonda, levantar carteles de publicidad, activar una pantalla de LED, etc. ¿Cuál es la solución?
-Lo que yo hablaba siempre con los directivos era lo de intentar cambiar el horario. Pero también estaba la broma esa de decir, "Bueno, pongan un cartel de 40 metros de alto para que no pegue tanto el sol". La verdad que es difícil, no es algo fácil. Te doy un ejemplo, cuando vas manejando, te da el sol de frente y te encandila: a lo primero que es a frenar porque no ves lo que hay adelante. Acá, en ese arco, un poquito la cabeza y te pega de lleno. Encima, se ve que en Santa Fe el sol es mucho más grande o encandila mucho más; la verdad que no se ve nada.
-O sea, nada de excusa ni de argumento tirado al azar...
-Te vuelvo a decir lo que dije al principio: lo sufrí con a ese gol porque sé lo que es, lo viví en carne propia y la solución es no jugar más en ese horario; creo yo que sería lo más sencillo en ese arco de Unión.
Limia: "Estoy feliz por Leo, el club está creciendo"
"La experiencia en el cuerpo técnico de Belgrano de Córdoba fue muy buena. Me encontré con un club súper ordenado en todo sentido, que nos ayudó al trabajo nuestro. La experiencia nuestra desde lo deportivo fue muy buena en todo sentido: crecimos un montón y nos tocó jugar Copa donde pudimos hacer historia, llevando al club a una fase que nunca había llegado", dice Ale Limia.
"Yo siempre lo dije: Unión me marcó en todo sentido; no solo no solo en lo deportivo, sino en lo personal. Dejé muchos amigos en Santa Fe y todo eso fue gracias a Unión y al fútbol. Siempre estoy ahí, cuando pueda hacerme alguna escapada que vienen acá a Buenos Aires, intento verlos", agrega el ex arquero tatengue.
"Es duro verlo así a Arsenal, la verdad que el club no está pasando un buen momento, más allá en lo deportivo. A mí me tocó vivir cosas muy lindas en el club, momentos muy lindos en el club en todo sentido. Uno intenta ayudar desde afuera todo lo que puede. La verdad que el club no está pasando un buen momento: es algo que se refleja en los resultados y en la cancha", opina Limia del Viaducto.
"A Unión lo veo bien, muy bien...Estoy feliz por Leo... por lo que está haciendo. El club creciendo como siempre: a las inferiores cuando vienen para acá las veo y veo también como están creciendo los chicos; eso me pone muy contento también: voy más allá de la Primera, hablo del club en general. Hoy, la octava y la novena físicamente están mucho mejor, más fuertes y compiten mucho más. Eso es un crecimiento del club en general", dice orgulloso Limia.
Limia: "Estoy feliz por Leo, el club está creciendo". Foto: Matías Pintos
"Me encanta que el club siga creciendo y ver chicos jugando en Primera, ver a Mateo (Del Blanco) en Primera, ver a Nico Paz que ahora no está no está jugando. El Kily hizo muchísimo y por cuestiones de un par de malos resultados se tuvo que ir. ¿Si Unión puede soñar?: hay una frase de Gustavo Alfaro que me quedó grabada y que nos dijo en la Copa Argentina... "¿Dónde está escrito que Arsenal no puede ser campeón?" Así que, muchachos, vamos a buscar el campeonato". Fuimos, lo buscamos y salimos campeones. Acá no hay nada escrito, al libro hay que escribirlo. Así que día a día hay que trabajarlo y lo están trabajando muy bien. Se cómo labura Leo, cómo labura todo su cuerpo técnico. Y se cómo colaboran desde abajo para ayudar a la Primera. A ese libro hay que escribirlo entre todos, ya se verá...el tiempo dirá", cierra el querido Ale.
Goleada a Independiente de Santo Tomé
Unión le ganó 6 a 0 a Independiente de Santo Tomé en un partido amistoso que se jugó en el 15 de Abril y que le sirvió, al equipo que dirige Leo Madelón, para probar a aquellos futbolistas que no vienen teniendo rodaje en el equipo principal. Los goles rojiblancos fueron convertidos por Gamba, Palavecino, Diego Díaz, Colazo, Ludueña y Paz.
La formación titular que utilizó Madelón ante el equipo que dirige Leandro Burtovoy, fue la siguiente: Durso; Álvarez, Paz, Ludueña, Corvalán; Solari, Palavecino, Profini, Grella; Gamba y Colazo. Luego ingresaron Gerometta, Giaccone, Cañete, Misael Aguirre y Diego Armando Díaz.
El plantel volverá a entrenar este miércoles y será la práctica principal de fútbol para ya definir el equipo que visitará el viernes a las 19 a Banfield, en Peña y Arenales.
