Alejandro Limia: "Sufrí el gol con Tagliamonte... ¡En ese arco de Unión, el sol te mata!"

Limia y atrás...el arco del sol. Alejandro Limia, que ascendió como arquero de Unión, atajó más 80 partidos con los guantes tatengues y dejó un recuerdo positivo en la gente rojiblanca. Dice que entiende todo lo que le pasó a Tagliamonte el otro día. "El sol te mata", asegura. Foto: Archivo EL