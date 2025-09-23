#HOY:

Madelón probó en el 15 de Abril a los que habitualmente no juegan

La victoria de Unión es lo de menos, porque el objetivo es ver en acción a los que vienen teniendo poco rodaje en el equipo titular.

Los dos planteles posando para la foto luego del amistoso que se jugó en el estadio de la avenida López y Planes.
 0:35
Por: 

Unión le ganó 6 a 0 a Independiente de Santo Tomé en un partido amistoso que se jugó en el 15 de Abril y que le sirvió, al equipo que dirige Leo Madelón, para probar a aquellos futbolistas que no vienen teniendo rodaje en el equipo principal.

Los goles rojiblancos fueron convertidos por Gamba, Palavecino, Diego Díaz, Colazo, Ludueña y Paz.

La formación titular que utilizó Madelón ante el equipo que dirige Leandro Burtovoy, fue la siguiente: Durso; Álvarez, Paz, Ludueña, Corvalán; Solari, Palavecino, Profini, Grella; Gamba y Colazo. Luego ingresaron Gerometta, Giaccone, Cañete, Misael Aguirre y Diego Armando Díaz.

El plantel volverá a entrenar este martes y el miércoles será la práctica principal de fútbol para ya definir el equipo que visitará el viernes a las 19 a Banfield, en Peña y Arenales.

