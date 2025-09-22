Unión y Belgrano, finalistas de la Copa Túnel Subfluvial

La Copa Túnel Subfluvial Femenina ya tiene a sus finalistas confirmados. Este domingo, en dos escenarios diferentes, se disputaron las semifinales de la primera edición de un torneo que llegó para unir a las dos capitales provinciales a través del deporte. En Santa Fe, Unión no dejó dudas y con una actuación contundente goleó a Arenas para sellar su pasaje al partido decisivo. Mientras tanto, en Paraná, Belgrano sorprendió al vencer al Club Atlético San Benito, actual campeón de la Liga Paranaense, y se ganó el derecho de enfrentar a las santafesinas en la gran final.
Mirá tambiénEl Predio Nery Pumpido vuelve a iluminarse con la cancha "Pedro Pablo Pasculli"
El próximo domingo, en cancha y horario a confirmar por la organización, se vivirá un duelo histórico: Unión de Santa Fe frente a Belgrano de Paraná, dos instituciones con tradición en el fútbol femenino, que ahora buscarán inscribir su nombre en la primera página del libro de campeonas de esta flamante competencia.
Unión, un vendaval en su casa
La semifinal disputada en Santa Fe mostró a un Unión decidido a imponer condiciones desde el minuto inicial. El equipo dirigido por su cuerpo técnico campeón de la Liga Santafesina salió al campo con un plan de juego claro: presionar alto, hacer ancho el campo y aprovechar la potencia de sus delanteras.
El resultado fue contundente. Con una actuación estelar de Noralí Servín, autora de un triplete, Unión aplastó a Arenas por 7 a 0. Ámbar Grandoli, con dos conquistas, Carola De Piano y Daiara Paye completaron la cuenta para un equipo que no se guardó nada y demostró que atraviesa un presente inmejorable.
Mirá tambiénClaudia Giaccone, embajadora del torneo que une a las dos orillas
El partido se jugó en el predio Nery Pumpido de la capital santafesina en un clima de fiesta, con un público que acompañó de gran manera y celebró cada gol del equipo Tatengue. La diferencia en el marcador reflejó también la distancia en el rendimiento, con un Unión sólido en defensa, dinámico en el medio y letal en ataque.
Belgrano dio el golpe en Paraná
La otra semifinal tenía un condimento especial: San Benito, campeón vigente de la Liga Paranaense, era el favorito en los papeles, pero enfrente se encontraba un Belgrano que venía en ascenso y dispuesto a dar pelea.
El partido, disputado en Paraná, fue parejo y disputado hasta el final. San Benito se puso en ventaja con un tanto de Yasmín Scheffer, lo que parecía encaminar la clasificación del conjunto local. Sin embargo, Belgrano reaccionó a tiempo. Primero María González igualó el marcador, y luego Juliana González convirtió el gol de la victoria que selló el 2 a 1 definitivo.
Mirá tambiénLa cancha Pedro Pablo Pasculli ya tiene luz propia
Con orden defensivo, carácter y una gran efectividad en ataque, las Piratas lograron un triunfo resonante que las catapultó a la final. La clasificación de Belgrano sorprendió a muchos, pero también confirmó que el fútbol femenino de Paraná atraviesa un momento de crecimiento, con equipos competitivos y con hambre de protagonismo.
Un clásico interprovincial para definir al campeón
La final entre Unión y Belgrano será mucho más que un partido. Se trata de dos instituciones con peso específico en sus ligas locales, con historia y presente en el fútbol femenino, que ahora se encontrarán para dirimir quién se quedará con la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial.
El torneo nació con el objetivo de unir a Santa Fe y Paraná en una competencia común, tomando como referencia el lazo simbólico que representa el Túnel Subfluvial. La expectativa generada en ambas ciudades es alta, y se espera que la final convoque a una gran cantidad de público de los dos lados del río.
Mirá tambiénUnión es el único representante santafesino en semifinales
Por el lado de Unión, las Tatengas llegan con la chapa de campeonas de la Liga Santafesina y con una ofensiva en estado de gracia. El 7 a 0 en semifinales fue una muestra clara de su poderío. Belgrano, en cambio, llega fortalecido por la épica de haber eliminado al campeón paranaense, lo que lo convierte en un rival peligroso y lleno de confianza.
Un certamen que llegó para quedarse
Más allá de quién se corone el próximo domingo, la Copa Túnel Subfluvial Femenina ya puede considerarse un éxito. Su primera edición generó entusiasmo, visibilidad y la posibilidad de enfrentar a equipos de dos ligas que, hasta ahora, rara vez se cruzaban en competencias oficiales.
El fútbol femenino continúa ganando terreno en la región, y torneos como este ayudan a potenciarlo, dándole un marco competitivo y una proyección interprovincial. Jugadoras, cuerpos técnicos, dirigentes y público coinciden en que la experiencia ha sido enriquecedora y que el camino recién comienza.
La gran final entre Unión de Santa Fe y Belgrano de Paraná será, sin dudas, un partido para la historia. Allí se escribirá la primera página dorada de la Copa Túnel Subfluvial, un certamen que promete convertirse en una cita obligada del calendario deportivo de la región. Para la gran final, la propuesta del lado de Santa Fe será el estadio 15 de Abril, en tanto, por el lado de Paraná, se habla del estadio de Atlético de Paraná, tema que se resolverá en las próxima horas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.