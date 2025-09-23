Unión llegó a un acuerdo con la Universidad Favaloro para la creación de una Academia
Será sobre ciencias del deporte, abarcará una amplia temática y el 14 de noviembre se hará una jornada en la que se presentará el proyecto y llegarán varios profesionales de reconocido nivel nacional a nuestra ciudad.
Unión llegó a un acuerdo con la Universidad Favaloro para la creación de una Academia. Foto: Fernando Nicola
Era un sueño por el que Unión venía trabajando desde hace mucho tiempo y ha llegado el momento de hacerlo realidad. El club ha logrado un acuerdo con la Universidad Favaloro que permitirán en 2026, la creación de la Academia de Ciencias del Deporte y, por tal razón, se está organizando una jornada de ciencias del deporte para el 14 de noviembre venidero, que servirá como plataforma de lanzamiento para este enorme logro que alcanzó la institución y que llena de orgullo a quienes estuvieron al frente de la gestión para materializar el acuerdo, que se sumará a las múltiples actividades que se desarrollan en el club desde el punto de vista cultural y educativo.
Pensando en la jornada del 14 de noviembre, se han organizado charlas sobre distintos temas que tienen vinculación con la salud y el deporte. Así, para Deporte y Neurociencias, los elegidos para que lleguen a Santa Fe son los doctores Mario Mouche, Pedro Cáffaro y Alfredo Hernández (de los tres, vendría uno de ellos para hablar sobre este tema). A propósito, se tocarán ítems que tienen que ver con el aporte de las neurociencias al entrenamiento, estructura neurológica y evaluaciones y lateralidad y entrenamiento.
Otro de los temas será conmoción cerebral en el deporte y allí estará presente el licenciado Juan José Cejas para hablar de qué manera se pueden prevenir y tratar acontecimientos de conmoción que suelen darse en los deportes.
Otro de los temas será nutrición en el deporte, a cargo de Patricia Nicolao. También se tratará el entrenamiento deportivo, con la participación de los licenciados Adrián Casas y Juan Cruz Anselmi, de dilatada trayectoria y prestigio. Otra temática será la cardiología en el deporte, con la participación de otro profesional de extenso recorrido y amplio conocimiento como el doctor Roberto Peidró.
Un ítem muy importante y que también será tratado es el que tiene que ver con el deporte en niños y adolescentes, con la presencia del doctor Santiago Kweitel y el médico en el campo de juego, con la alocución de un reconocido profesional de nuestra ciudad y uno de los profesionales que integra el plantel de médicos de Unión, como es el doctor Eduardo Wagner, que hablará sobre diagnóstico en lesiones deportivas y rehabilitación.
Según las nuevas reglas impuestas por la AFA, Unión debe encontrar un manager.
Nuevo reglamento en AFA
Por último, un tema al margen de la parte médica es el de organización y marketing deportivo, con el papel del manager y la organización de eventos deportivos, un tema que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y que, respecto del manager, se convertirá en una obligación que impondrá la AFA a partir de la próxima temporada.
Más allá de esta jornada del 14 de noviembre, lo que realmente importa es el hecho de que el club haya logrado este acuerdo con una institución tan importante como es la Universidad Favaloro, que permitirá sumar actividades a un club que tiene al fútbol como el corazón que le da vida, pero no es lo único y cada día trata de sumar un granito para su engrandecimiento.
