Reunión Spahn-Desvaux: se presentaron tres opciones para construir el predio

El presidente de Unión, Luis Spahn, recibió, en compañía de otros dirigentes de la institución, a integrantes de Encuentro Unionista, la agrupación opositora en las últimas elecciones, representada por Pipo Desvaux, Lucho Trento y Sergio Winkelman.
La reunión fue solicitada por Encuentro Unionista a los efectos de presentarle una nota en la que proponen la compra de un predio sobre tres opciones. Uno de ellos es de 9 hectáreas y con la posibilidad de disponer de 7 canchas; el segundo de 23,5 hectáreas y con lugar para construir 15 canchas con la chance de extender la cantidad a 18 y el tercero, de 13,5 hectáreas con lugar para la creación de 11 canchas.
De acuerdo con el estudio que se hizo, son terrenos que están en condiciones de ser negociados, con fácil accesibilidad y con el objetivo de convertirse en el predio que Unión no solamente sueña y necesita para su fútbol, sino también para muchas actividades que están creciendo y necesitan su lugar.
La propuesta de Encuentro Unionista es que esta decisión debe ser tratada con el debido respeto institucional. Por lo tanto, se solicita que la compra del futuro predio sea analizada y definida en asamblea, ya sea en torno a las opciones que se presentaron (todas ubicadas muy cerca de la ciudad y en la zona de la autopista Santa Fe-Rosario) o a otras que la comisión directiva proponga.
Una de las opciones presentadas es, precisamente, la que Encuentro Unionista presentó como “caballito de batalla” en las últimas elecciones, lindero a La Tatenguita. De todos modos, se agregaron dos opciones más y dejaron abierta la posibilidad de que la actual dirigencia proponga alguna más para que se trate en asamblea, obviamente con la factibilidad económica de adquirir los terrenos, que es el primero de los pasos.
Luego del encuentro, los dirigentes opositores fueron invitados para concurrir a la presentación del equipo de básquetbol que representará al club en la máxima categoría del baloncesto argentino. Pipo Desvaux lo hizo acompañado por Cristian Hoffman.
