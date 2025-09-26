Puntapié inicial de Encuentro Unionista

Reunión Spahn-Desvaux: se presentaron tres opciones para construir el predio

Los tres son terrenos que están ubicados en la zona de la autopista Santa Fe-Rosario. El presidente de Unión estuvo acompañado de otros dirigentes y Pipo Desvaux concurrió junto a Lucho Trento y Sergio Winkelman.