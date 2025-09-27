Torneo Clausura

Platense y San Martín empataron por 2 a 2 y se acercaron a la zona de clasificación

En la próxima fecha, el equipo de Cristian “Kily” González deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 4 de octubre a partir de las 19, mientras que el “Santo” sanjuanino jugará el mismo día, a las 16:45, recibiendo a Instituto.