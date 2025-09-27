Platense y San Martín empataron por 2 a 2 y se acercaron a la zona de clasificación

Platense igualó por 2 a 2 con San Martín de San Juan al término del partido que disputaron este viernes por la noche, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.
En la próxima fecha, el equipo de Cristian “Kily” González deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 4 de octubre a partir de las 19, mientras que el “Santo” sanjuanino jugará el mismo día, a las 16:45, recibiendo a Instituto.
Los goles de la visita fueron convertidos por el mediocampista Diego González, en dos minutos del primer tiempo, y el delantero Tomás Fernández, a los 22 del complemento, mientras que Platense había igualado a los 11 minutos, por medio del atacante Ronaldo Martínez y volvió a empatar en el quinto minuto agregado del complemento, con el tanto del delantero Maximiliano Rodríguez.
La visita abrió el marcador a los dos minutos, con un centro desde la derecha cabeceado al gol por Diego “Pulpo” González, por el primer palo.
A los 11 minutos, un centro bombeado del extremo Guido Mainero le llegó a Ronaldo Martínez, que saltó de gran manera para imponerse ante un defensor y cruzar el remate de cabeza, marcando el 1-1.
Platense volvió a llegar a los 30 minutos, con un remate lejano del mediocampista Leonel Picco, que se fue ancho por el primer palo.
San Martín de San Juan se volvió a poner en ventaja a los 22 minutos del complemento, con un córner prolongado de cabeza por el defensor Tomás Lecanda y empujado al gol por el segundo palo por Tomás Fernández.
A los 35 minutos, una buena volea de zurda del extremo Franco Zapiola salió baja y cruzada, pero no pudo superar la buena estirada del arquero Matías Borgogno.
El “Calamar” logró el empate final en el quinto minuto de descuento, con un centro bombeado de Ronaldo Martínez de izquierda a derecha para el delantero Maximiliano Rodríguez, cuyo cabezazo bajo por el primer poste se convirtió en el 2-2 final.
Con la igualdad, el “Calamar” es noveno en la zona B con 10 puntos, la misma cantidad de unidades que obtuvieron los dirigidos por Leandro Romagnoli, que están un puesto por detrás.
En la próxima fecha, el equipo de Cristian “Kily” González deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 4 de octubre a partir de las 19, mientras que el “Santo” sanjuanino jugará el mismo día, a las 16:45, recibiendo a Instituto.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
Árbitro: Daniel Zamora.
VAR: Felipe Viola.
Platense: Andrés Desabato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Santiago Salle, Sebastián González, Jonathan Menéndez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Goles en el primer tiempo: 2m. Diego González (SM); 11m. Ronaldo Martínez (P).
Goles en el segundo tiempo: 22m. Tomás Fernández (SM); 50m. Maximiliano Rodríguez (P).
Cambios en el segundo tiempo: 15m. Sebastián Jaurena por Diego González (SM) y Tomás Fernández por Santiago Salle (SM); 19m. Raúl Lozano por Leonel Picco (P), 35m. Maximiliano Rodríguez por Franco Baldassarra (P); Matías Orihuela por Jonathan Menéndez (SM) y Luciano Recalde por Sebastián González (SM), 43m. Federico Anselmo por Ignacio Maestro Puch (SM).
