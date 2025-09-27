Un puntito en un flojo partido

Unión dio muy poco e hizo caja

Hubo una sola jugada de gol en todo el partido: Palavecino definió con calidad pero sin precisión en el mano a mano con Sanguinetti. Fue de lo “peorcito” de Unión de los últimos tiempos, pero sumó. Una gran atajada de Tagliamonte fue clave en el final para un híbrido 0 a 0. Lleva 7 sin perder.