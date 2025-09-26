#HOY:

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el empate entre Unión y Banfield

Con la mayoría de los partidos por jugarse en la décima fecha del grupo A, así están las posiciones.

Partido trabado en el Florencio Sola. Foto: Juan Manuel Foglia
 23:53
Por: 

Unión empató sin goles en Lomas de Zamora, contra Banfield, en un partido correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2025 este viernes.

El equipo Madelón tuvo un arranque muy flojo, desconocido a los últimos partidos. Banfield presionó pero perdió el ritmo al final.

Con la mayoría de partidos por jugar, así están las posiciones.

Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.

