Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el empate entre Unión y Banfield

Unión empató sin goles en Lomas de Zamora, contra Banfield, en un partido correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2025 este viernes.
Con la mayoría de los partidos por jugarse en la décima fecha del grupo A, así están las posiciones.
El equipo Madelón tuvo un arranque muy flojo, desconocido a los últimos partidos. Banfield presionó pero perdió el ritmo al final.
Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.
