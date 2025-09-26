En Unión se instala nuevamente la necesaria construcción de un predio

Con la propuesta para la compra de un predio sobre tres alternativas que llevó la cúpula de Encuentro Unionista con Pipo Desvaux, Lucho Trento y Sergio Winkelman, en Unión se volvió a instalar con fuerza la posibilidad de contar con un lugar propio. Uno de los terrenos es lindero a La Tatenguita (el que empieza detrás de uno de los arcos) y los otros son, también cercano a la autopista pero un poco más adelante. El valor de la hectárea ronda entre los 40 y 100 mil dólares según cuál se elija, de acuerdo a lo señalado por quienes llevaron esta propuesta que consta de terrenos que son distintos en cuanto a la extensión. Uno de los terrenos, el lindero a La Tatenguita, es de 9 hectáreas, otro de 23,5 y el tercero de 13,5, naturalmente con diferentes costos por las ubicaciones. “Atlético Tucumán y Talleres, hace un tiempo, estaban en la tercera categoría y hoy tienen predio. Lo mismo pasa con Godoy Cruz, que compró los terrenos hace 17 años. ¿Cómo es posible que Unión no tenga el suyo? Unión viene convirtiéndose en un club vendedor, no es que falten recursos. Yo le agradezco al presidente porque nos atendió y tuvimos una buena charla. Estamos a disposición para que sigamos adelante con esta idea porque nosotros pensamos en Unión por encima de todo. Si hubiésemos sido gobierno, hoy Unión tendría el terreno para iniciar la construcción del predio”, señaló Desvaux.
* * * * *
También se trataron otros temas, en ese encuentro con el presidente, como por ejemplo la situación que se planteó con Domina. “Aplaudo que esto haya provocado que el presidente cambiara su política con relación a los contratos de los jugadores y extendiera el de muchos chicos. Hoy, por ejemplo, hay un pibe (por Grella), que fue convocado y que todavía no tiene contrato. En buena hora que esta situación de Domina evite problemas similares en el futuro”, dijo Pipo Desvaux. “Yo quisiera que se deje de decir que Unión es un club deficitario. Hay que gestionar, generar, Unión es un club que ha vendido mucho, sus jugadores se cotizan, hay recursos para salir adelante y crecer”, concluyó
La unión del grupo, clave en medio de las gestiones dirigenciales por un terreno propio. Foto: Prensa Unión
* * * * *
Desde ya que hay un tema que también debe formar parte de la agenda de la dirigencia y es Casasol. Hay una decisión de sus propietarios de vender ese predio y Unión no solamente que está cómodo allí, sino que también ha contribuido para su mejoramiento y mantenimiento. ¿Hay que comprar Casasol?, uno supone que si. Es el lugar de entrenamiento y concentración del plantel profesional y si se termina el vínculo, le creará a Unión un gran problema. Por allí se puede pensar en Casasol para el plantel profesional y reserva, dejando el nuevo predio para el resto de las divisiones inferiores y los otros deportes que también necesitan de lugares para entrenar. Sin dudas que esto forma parte de una evaluación general, que no solo atañe a lo económico sino también a lo deportivo.
* * * * *
Gabriel Peretti es el presidente de la filial de Unión en Mar del Plata, que lleva el nombre de Emanuel Brítez. Además, es agente Fifa y en estos días estuvo participando de la cumbre de agentes Fifa de América, que se llevó a cabo en Buenos Aires. Su vida se reparte entre Mar del Plata, donde reside con su familia y Santa Fe, donde acude permanentemente porque tiene algunos jugadores de inferiores a los cuáles representa. También estableció vínculos con Aldosivi y ha sido anfitrión de Unión cuando el club realizó pretemporadas en la Feliz, generalmente con Leo Madelón como entrenador. La filial tiene casa propia y sus componentes – que son cada vez más – suelen juntarse para compartir momentos y ver los partidos del equipo. En el caso de Peretti, hay estado en el partido que se jugó en cancha de Gimnasia hace poco menos de dos semanas y también estuvo en este partido ante Banfield en Peña y Arenales.
* * * * *
Banfield y Unión jugaron muchos partidos en el ascenso, pero la primera vez que se midieron en la A en la cancha de Banfield, fue en el Metro de 1967, justamente el primer año de Unión en la máxima categoría. Y el primer partido que jugó Unión en la A fue justamente con Banfield, pero en Santa Fe y con victoria rojiblanca por 1 a 0. Cuando se enfrentaron en Peña y Arenales, ya en el inicio de la segunda rueda, la victoria también fue del Tate, que venció 1 a 0 con gol de Nogara. Tremonti; Gómez, Sauco, Posenatto y Algocino: Santamaría, Cocco y Julio César Fernández; Carotti, Albarracín y Nogara fueron los once tatengues en ese partido.
* * * * *
Hace más de ocho años que Banfield no le puede ganar a Unión como local. En 2017, fue victoria del Taladro por 3 a 1. De ese partido, quedan como “sobrevivientes” Mauro Pittón y Lucas Gamba. También jugó Bruno Pittón ese partido, hoy lesionado y recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados, con la perspectiva de hacer una buena pretemporada a principios del año que viene para volver a jugar cuando los tiempos así lo permitan. A Banfield lo dirigía Falcioni y en Unión, el técnico era Juan Pablo Pumpido. La última vez que jugaron en cancha de Banfield, fue 0 a 0. Y anteriormente, Unión le había ganado al Taladro por 3 a 2, aunque unos días después, por Copa Argentina, fue Banfield el que lo eliminó en el estadio Unico de San Nicolás.
Entre entrenamientos e ilusiones, el Tate sigue soñando con un lugar propio para crecer. Foto: Prensa Unión
* * * * *
El sábado pasado, en el empate de Unión con Independiente Rivadavia, se produjo una jugada en la que el sol encandiló a Tagliamonte y a los defensores rojiblancos, posibilitando que Arce convierta el 2 a 2 definitivo. Justamente contra Banfield, en 1973, Unión jugó un partido muy especial estando en Primera B, pues Banfield llegó como puntero, se produjo una gran recaudación y el partido terminó 2 a 2. Uno de los goles de Banfield fue marcado por Pipastrelli, quien desde la mitad de la cancha, prácticamente, envió un remate largo que “Cacho” Escobar (padre) no pudo detener, producto precisamente de la incidencia del sol.
* * * * *
Desde hace un par de décadas, Unión ataca hacia el arco de la bomba en el primer tiempo y hacia la redonda en el segundo. Esto es así, ya no se sortea más el campo, solamente se lo hace con el saque y las razones esgrimidas son por seguridad. El domingo pasado, Godoy Cruz recibió a Instituto en su cancha y el árbitro fue Jorge Baliño. Cuando llegó el momento de determinar los arcos, Baliño preguntó adónde estaba el sector más “peligroso” de la hinchada, a fin de que el arquero de Instituto ataje en ese arco en el primer tiempo. El capitán de Godoy Cruz no supo qué responderle. “Entonces, ¿sorteamos?”, preguntó Baliño y ambos jugadores (los capitanes) asintieron. En La Primera de Sol habló Baliño y dijo que “se trata de una regla no escrita pero aceptada por todos, por cuestiones de seguridad y para evitar que en los segundos tiempos, los arqueros visitantes tengan a la barra rival detrás suyo. En Unión está claro cuál es ese arco, pero no hay impedimento para que, por ejemplo, si me toca dirigir un partido allí y el capitán de Unión me pide, sorteemos el arco también y no solamente el saque”. Alejandro Limia, el ex arquero de Unión, señaló también que “en ese arco de la tribuna de la bomba, hay momentos en que no se ve nada”. Y el propio Nery Pumpido dijo lo mismo.
* * * * *
La presencia del pibe Grella en el listado de viajeros era algo que se veía venir en el mundo Unión. Su posición principal es la de volante ofensivo. Se lo ha visto arrancando por derecha y también por izquierda, como lo hizo, por ejemplo, en el clásico de Copa Santa Fe que Unión venció a Colón por penales. Tiene mucho futuro y Madelón lo ha seguido en los entrenamientos y en los partidos de la reserva.
* * * * *
Un dato no menor en la previa del partido, fue que se enfrentaban el equipo con mayor cantidad de goles a favor de la zona (Unión, con 15 goles en 9 partidos) contra el equipo con mayor cantidad de goles en contra (Banfield, con 13). Banfield llegó al partido con tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco encuentros. Unión, en ese lapso, también había ganado tres partidos, pero los dos restantes los empató. Y como visitante, acumulaba tres victorias consecutivas, registro que había logrado en 2022, aunque antes lo había conseguido a principios de este siglo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.