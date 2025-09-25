Unión está abonado a los viernes

Unión jugará este viernes a las 19 en Peña y Arenales ante Banfield, en cumplimiento de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, pero ya sabe cuándo y a qué hora disputará los dos encuentros siguientes.
Este viernes 26 visita a Banfield, el 3 recibe a Aldosivi y el 10 viaja a Santiago para jugar con Central Córdoba.
Por la undécima fecha, el viernes 3 de octubre, el Tate recibirá a las 21.15 la visita de Aldosivi de Mar del Plata en el 15 de Abril. Y por la duodécima fecha, el viernes 10, el equipo de Madelón viajará a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba, en un partido que dará comienzo a las 16.45.
