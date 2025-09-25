#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Tres partidos consecutivos

Unión está abonado a los viernes

Este viernes 26 visita a Banfield, el 3 recibe a Aldosivi y el 10 viaja a Santiago para jugar con Central Córdoba.

Se viene el Unión de los viernes. Crédito: Luis Cetraro
 23:13
Por: 

Unión jugará este viernes a las 19 en Peña y Arenales ante Banfield, en cumplimiento de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, pero ya sabe cuándo y a qué hora disputará los dos encuentros siguientes.

Por la undécima fecha, el viernes 3 de octubre, el Tate recibirá a las 21.15 la visita de Aldosivi de Mar del Plata en el 15 de Abril. Y por la duodécima fecha, el viernes 10, el equipo de Madelón viajará a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba, en un partido que dará comienzo a las 16.45.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Banfield
Central Córdoba
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Unión
Aldosivi

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro