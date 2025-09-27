Este domingo

El "Gálvez" vibra con la Carrera del Año: Los 200 Km de Buenos Aires del TC2000

El TC2000 vuelve a un formato que exige a los equipos al máximo: los 200 Kilómetros no solo demandan velocidad, sino también una estrategia perfecta para la recarga de combustible y el cambio de piloto. La carrera se corre el domingo desde las 12.30 horas.