El "Gálvez" vibra con la Carrera del Año: Los 200 Km de Buenos Aires del TC2000

El autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires se prepara para la que es, históricamente, la carrera más importante del automovilismo argentino de pista: los 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA”.
El TC2000 vuelve a un formato que exige a los equipos al máximo: los 200 Kilómetros no solo demandan velocidad, sino también una estrategia perfecta para la recarga de combustible y el cambio de piloto. La carrera se corre el domingo desde las 12.30 horas.
El evento, que se desarrollará entre el 26 y 28 de septiembre, promete ser un festival de velocidad, estrategia y duplas de alto calibre en el regreso de la modalidad de pilotos invitados.
La presentación oficial se realizó el jueves 25 de septiembre en el Dot Baires Shopping, donde directivos y pilotos calentaron los motores para la gran cita. Esta fecha clave del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA compartirá escenario con el Top Race YPF INFINIA, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.
Leo Pernía (Honda YPF Racing), uno de los máximos ganadores de esta competencia, lo resumió: "Esta es una de las carreras más importantes, con recarga de combustible y cambio de piloto, lo que la hace un gran desafío".
Por su parte, Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) destacó el escenario: "Esta es una carrera muy especial. El circuito 9 del Gálvez es veloz y desafiante". El circuito, que combina tramos rápidos y técnicos, es uno de los más emblemáticos del automovilismo nacional, según Gabriel Furlán, Asesor Técnico de la categoría.
Serán 17 binomios distribuidos en 10 equipos los que se batirán a duelo. La calidad de los pilotos invitados convierte a esta edición en una de las más atractivas de los últimos años:
Matías Rossi (Doble ganador) y Santiago Urrutia (Uruguay): La dupla más esperada. Rossi se une al uruguayo Urrutia, protagonista del automovilismo mundial, a bordo del Toyota Corolla Cross GR-S.
Leonel Pernía (Tetracampeón) e Ignacio Montenegro: El campeón y tetracampeón del TC2000 recibe a Montenegro, reciente campeón del TCR Español y figura del TCR World Tour.
Emiliano Stang y Antonino García (Triple Ganador): La dupla del Toyota Gazoo Racing incorpora al tres veces ganador de los 200 Km, Antonino García, lo que los convierte en serios candidatos.
Franco Vivian y Rafael Morgenstern: Vivian tendrá el lujo de invitar a Morgenstern, un histórico del TC2000 que regresa a la categoría para esta carrera tradicional en la Chevrolet Tracker.
La internacionalización es una nota destacada, con cinco pilotos uruguayos y uno ecuatoriano:
Tiago Pernía y Diego Ciantini: Una dupla de jóvenes talentos que buscará dar la sorpresa con el Honda ZR-V.
Facundo Aldrighetti y Leandro Juncos (EE. UU.): Juncos, piloto con experiencia en el GB4 Championship Británico, tendrá su estreno en un auto con techo de 500 hp de potencia, un verdadero bautismo de fuego.
La Armada Uruguaya: Además de Urrutia, dirán presente Juan Ignacio Teske (invitado de Marcelo Ciarrocchi), Rodrigo Aramendia (con Franco Morillo) y la dupla 100% uruguaya de Enrique Maglione y Juan Manuel Casella.
Ecuador Presente: Christian Vallejo compartirá la butaca con Tomás Fernández, sumando presencia ecuatoriana a la grilla.
Durante la presentación también se confirmó la vinculación de la categoría con el mundo digital, con el lanzamiento del MOD oficial del Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA para la plataforma de simulación Assetto Corsa, desarrollado en conjunto con IDM Estudio. Una muestra más del crecimiento y la proyección del TC2000.
