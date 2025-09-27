Este sábado

Duelo argentino en Madrid: Julián Álvarez y Mastantuono protagonizan el clásico de LaLiga

tlético de Madrid recibe al Real Madrid por LaLiga en un Derbi de realidades opuestas. El Atleti, con un irregular arranque, busca el golpe de autoridad apoyado en la racha goleadora de Julián Álvarez. Enfrente, el Madrid de Xabi Alonso es líder invicto y viene de ver el debut goleador de Franco Mastantuono. Un clásico caliente con sabor argentino.