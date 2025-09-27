#HOY:

Duelo argentino en Madrid: Julián Álvarez y Mastantuono protagonizan el clásico de LaLiga

tlético de Madrid recibe al Real Madrid por LaLiga en un Derbi de realidades opuestas. El Atleti, con un irregular arranque, busca el golpe de autoridad apoyado en la racha goleadora de Julián Álvarez. Enfrente, el Madrid de Xabi Alonso es líder invicto y viene de ver el debut goleador de Franco Mastantuono. Un clásico caliente con sabor argentino.

El clásico de la capital se presenta con dos realidades opuestas y una fuerte presencia argentina que promete ser protagonista.
 13:36
Por: 

El fútbol español se paraliza para vivir una nueva edición del Derbi de Madrid. Este sábado a las 11:15 (hora de Argentina), el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano por la séptima jornada de LaLiga 2025/26.

El clásico de la capital se presenta con dos realidades opuestas y una fuerte presencia argentina que promete ser protagonista.

Para el equipo del "Cholo" Simeone, es una oportunidad de oro para enderezar un inicio de temporada irregular; para el Merengue, es la chance de reafirmar su liderato perfecto y su andar demoledor.

Irregularidad

El Atlético de Madrid (9 puntos, 9no. en la tabla) llega con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa y encontrar la regularidad que su afición le exige. En seis jornadas de Liga, el equipo solo sumó dos victorias (Villarreal y Rayo Vallecano), tres empates (Elche, Alavés y Mallorca) y una derrota (Espanyol).

La irregularidad también se trasladó a Europa, donde cayó 3-2 ante el Liverpool en su debut en Champions.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 24, 2025 Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates scoring their third goal REUTERS/Susana VeraEl ex-River Plate se despachó con un triplete agónico en la victoria 3-2 frente al Rayo Vallecano

Sin embargo, el Colchonero encontró un bálsamo y un nuevo héroe en la última fecha: el argentino Julián Álvarez.

El ex-River Plate se despachó con un triplete agónico en la victoria 3-2 frente al Rayo Vallecano, dándole a su equipo el impulso emocional que tanto necesitaba de cara al clásico. Simeone ha sido claro: "Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo", una señal de que el delantero será la principal carta ofensiva.

Juvenil de Oro

La vereda de enfrente es la de la perfección. El Real Madrid (18 puntos, líder absoluto) ha sido una auténtica aplanadora. El equipo dirigido por Xabi Alonso ostenta un puntaje ideal tras ganar sus seis partidos de LaLiga y también debutó con triunfo en Champions League ante el Olympique Marsella.

Su última víctima fue el Levante, al que golearon 4-1. El encuentro fue histórico porque marcó el debut goleador del juvenil argentino Franco Mastantuono.

Soccer Football - LaLiga - Levante v Real Madrid - Estadi Ciutat de Valencia, Valencia, Spain - September 23, 2025 Real Madrid's Franco Mastantuono celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Pablo MoranoEl ex-River, de 18 años, anotó el primer tanto de su carrera con el Merengue y se convirtió en el segundo goleador más joven del club en el siglo XXI, solo superado por Endrick.

El ex-River, de 18 años, anotó el primer tanto de su carrera con el Merengue y se convirtió en el segundo goleador más joven del club en el siglo XXI, solo superado por Endrick. El Real no solo tiene a figuras consagradas como Kylian Mbappé y Vinícius, sino que también tiene una cantera de talentos que ya brillan.

Tras el clásico, el equipo de Alonso deberá prepararse para una inédita travesía europea: viajará a Kazajistán para enfrentar al novato Kairat en Almaty por la Champions League.

El probable once inicial de Atlético de Madrid

Titulares: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez, Antoine Griezmann.

DT: Diego Simeone

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Espanyol - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - September 20, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal REUTERS/Juan MedinaEl Real Madrid (18 puntos, líder absoluto) ha sido una auténtica aplanadora.

La posible formación de Real Madrid

Titulares: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé.

DT: Xabi Alonso

Detalles

Hora (Argentina)11.15TV en vivo D Sports (Argentina y Latam) EstadioRiyadh Air Metropolitano, Madrid. Jornada7 de LaLiga 2025/26

