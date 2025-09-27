Sábado a las 16 en San José de la Esquina

Copa Santa Fe: primera final entre Centenario y el Tate

Se juega la ida, con revancha el sábado 11 de octubre a las 15 en el estadio rojiblanco 15 de Abril de López y Planes. Vazzoler pone lo mejor en Unión y el dueño de casa espera con Facu Bertoglio (ex Colón) como figura.