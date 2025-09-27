Copa Santa Fe: primera final entre Centenario y el Tate
Se juega la ida, con revancha el sábado 11 de octubre a las 15 en el estadio rojiblanco 15 de Abril de López y Planes. Vazzoler pone lo mejor en Unión y el dueño de casa espera con Facu Bertoglio (ex Colón) como figura.
Se jugaron 106 partidos, participaron 62 clubes, corrieron detrás de la pelotita 2170 jugadores y se utilizaron 324 árbitros. La Copa Santa Fe 2025, con su deporte insignia que es el fútbol masculino (así arrancó esta hermosa historia hace diez años), está llegando al final. La pelota recorrió pueblos, ciudades y capitales de toda la bota en la provincia invencible. Quedan los dos capítulos finales de una temporada que dejó una seriedad deportiva pocas veces vista y donde nadie la jugó “para cumplir o ver qué es lo que pasa”. Todos la quisieron ganar. Llegó por un lado, la gran sorpresa, Centenario de San José de la Esquina, equipo de liga; del otro lado, Unión de Santa Fe con su reserva de AFA, después del envión anímico que fue ganarle a su rival de toda la vida en el Cementerio de los Elefantes. El primer “chico” será este sábado, a las 16, en el Juan Raymonda. La revancha, el sábado 11 de octubre, en el estadio 15 de Abril y desde las 15. Habrá cobertura multimedia especial de El Litoral.
Como pasó en la finalísima 2024, donde la pasión se dividió entre Venado Tuerto y Esperanza, ahora es San José de la Esquina el que se ilusiona con un equipo “de Liga” levantando la copa de campeón. De la mano del ex sabalero, Facundo Bertoglio, determinante contra el “9”, el “León” Centenario es la gran sorpresa de la Copa Santa Fe 2025.
Con el envión de barrer la final de la Copa Federación en Tostado, el dueño de casa dio el golpe en el Plácido Tita contra Libertad de Sunchales, eliminó a Newell’s Old Boys de Rosario con la presencia del propio “Tata” Martino en la tribuna visitante y se lo llevó puesto a 9 de Julio de Rafaela, que puso todos los titulares del Federal “A” que jugarán la Reválida contra Germinal de Rawson.
El Unión de Vazzoler intentará levantar la Copa como en 2023
Es un equipo serio, de líneas compactas, que deja todo al 1-1 de Facundo Bertoglio más un “9” modo NBA que las peina a todas. Se hace fuerte de local, con el empuje de su gente, en una cancha con piso “muy verde, parejo y lindo”, pero que tiene una trampa para el visitante: “es duro abajo”.
Unión, sin dudas, tomó la competencia con mucha seriedad. Desde el primer partido, contra Ferro de Rafaela, se hizo cargo Nicolás Vazzoler con la reserva de AFA. Un solo dato, más allá de los nombres y que este sábado pone a los mejores: el plantel tatengue almorzó, viajó y concentró en un hotel de Casilda para la primera final contra Centenario de San José de la Esquina.
Centenario, la sorpresa del torneo
“No hay venta anticipada, se venderá todo dos horas antes del partido en las boleterías del club. Nunca se vivió algo así en San José de la Esquina, esperamos entre 1.500 y 2.000 personas”, explican los dirigentes locales a El Litoral.
Si el ganador de la final, cuya revancha se jugará el sábado 11 de octubre a las 15 en el estadio 15 de Abril, fuera Centenario de San José de la Esquina, se llevaría en el total de la competencia la nada despreciable cifra de ¡25.000.000 de pesos!. Unión, por pasar a la final, ya percibió 5.250.000 y el cheque finalista es de 12 millones de pesos.
La Federación Santafesina de Fútbol designó autoridades de la Liga Casildense para esta primera final: Franco Nahuel será el juez principal; Leonel Franco y Franco Gauna los asistentes; el cuarto juez será Matías Colque.
El sorprendente Centenario de San José de la Esquina y el ya casi profesional Unión con su reserva de AFA frente a frente. Primera final de la Copa Santa Fe, este sábado a las 16, en el interior del interior como es el lema de la competencia. El “León” y el “Tate” juegan el primer chico con una ilusión muy grande.
