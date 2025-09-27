(Enviado Especial a Buenos Aires)
El entrenador de Unión hizo una autocrítica, valoró el punto logrado ante Banfield y dijo que “hay que ser coherentes y no jugar con las emociones de la gente, solo que sepan que el nuestro es un equipo honesto, frontal y que dejará todo en la cancha aunque las cosas no salgan tan bien, como hoy”.
“Estuvimos muy inconexos. No estoy conforme con el equipo, no es lo que veníamos viendo. Es un buen punto y no hicimos lo que veníamos haciendo. Fue un partido chato. Ellos tampoco hicieron mucho… No me gustó… Alguna vez no me tenía que gustar (risas). Saco lo positivo, esta es una cancha difícil y contra un rival que pelea lo mismo que nosotros. Busquemos el lado positivo y ahora a esperar el viernes otra final”.
Leo Madelón no le escapó a la autocritica. Dijo lo pensaba y lo que todos vimos. Para este enviado, fue lo peor de Unión de los últimos partidos y posiblemente desde que arrancó este torneo, que está siendo muy bueno para Unión. No se perdió y es lo que se rescata, como también el hecho de haber mantenido la valla en cero con ese “atajadón” de Tagliamonte en el final. Pero fue pobre lo de Unión.
“Banfield no nos sometió, no nos generó seis o siete situaciones. El problema nuestro fue que no fuimos lo que somos, generalmente, en el aspecto ofensivo… Se quiere ver más de lo que hay y eso es peligroso, contraproducente para los jugadores”, dijo Madelón, tratando de volver a poner a todos con los pies sobre la tierra.
Amplió Madelón sus conceptos y también su autocrítica: “Cuando un equipo no tiene un buen rendimiento es de todas las partes. Si uno da dos pases mal, el otro lo quiere retar y también da dos pases mal y eso se va contagiando. Hay que ser inteligentes y manejar lo emocional. Hicimos un partido luchado, no sé si el peor pero no tuvo el juego que habitualmente tiene el equipo”.
Ante la pregunta de El Litoral sobre las razones de que el juego no haya fluido, si fue por la no aparición de los volantes (flojo partido de los dos de afuera, Palacios y Fragapane) o si se debió a la presión que ejercieron, sobre ellos, los volantes rivales, dijo que “hubo un poco de las dos cosas. Nosotros solamente tuvimos una jugada precisa que fue la de Gamba con Palavecino"
"En el resto de las jugadas, lo que solamente ví fue mucha imprecisión. Y hay méritos del rival. Ahora, Vargas, Palacios, Del Blanco y Fragapane son conocidos, se sabe cómo juegan. A mi me costó un tiempo conocerlos bien a ellos. No sé si cambiar el sistema, es posible que lo intente en algún momento. No me voy a volver loco con los cambios, pero creo que llegará el momento de decir: ‘Hasta acá llegamos’. Y empezar a reaccionar”.
Sobre Tagliamonte, dijo que “está muy seguro y somos de los equipos que no recibimos tantos goles”. Y luego insistió: “Hay que ir despacito, ser coherentes, no jugar con las emociones de la gente y que todos entiendan que somos un equipo honesto, frontal, que va a dejar todo en la cancha por más que, como hoy, las cosas no salgan tan bien”.
En ese sentido, dijo que “el equipo me emociona cuando veo el sacrificio que hacen en la cancha. No somos más que nadie pero tampoco menos. A veces tenemos que compensar todo con la entrega y el sacrificio. Hicimos una suma buena de puntos, hay que defenderla y ver si podemos entrar en el Reducido, lo cual sería espectacular para nosotros. Vamos bien”.
Ante la consulta sobre si entiende que el equipo ganó uno o perdió dos puntos, fue tajante: “Cuando vos sumás, y sobre todo de visitante, es muy bueno. Hoy sumamos, ante un rival duro y con un entrenador inteligente y que trabaja muy bien a sus equipos”.
Reconoció que a los cambios de los dos volantes laterales lo pensaba hacer en el primer tiempo, “pero también entendí que estábamos todos muy bajos y por eso decidí darles diez minutos más a ver si levantaban”. Sobre Solari y Palavecino, dijo que “entraron bien, pero eso no quiere decir que Palacios y Fragapane hayan jugado mal o no hayan hecho lo que yo les pedí. A veces se juega bien y en otras, las cosas no salen. Aparte, hay chicos que vienen laburando bien en la semana. Así que los quiero tener a todos bien enchufados”.
En la parte final de la charla, Madelón recordó que “al principio, el objetivo era no entrar en la desesperación y que no sintamos la presión sicológica de pelear abajo. Estamos arriba, pero soy medido y cauto, no quiero hablar de más, tuvimos un partido flojo hoy y debemos seguir mejorando”.
Sus últimas palabras fueron de total respaldo al plantel: “Nosotros fuimos generando despacito una sinergia importante para ir saliendo de una situación que no era fácil cuando llegamos. Tenemos que creer y crecer… Y no se crean que, porque juguemos de local con Aldosivi, el partido está ‘cocinado’ a nuestro favor. Nada que ver. Será un rival durísimo… Y aprovecho para enviarle un abrazo muy grande a toda la gente de Unión y que se quede tranquila porque estamos bien y el plantel seguirá dando todo lo que tiene”.
