La cautela de Madelón

"Se quiere ver más de lo que hay y eso es peligroso"

El entrenador de Unión hizo una autocrítica, valoró el punto logrado ante Banfield y dijo que “hay que ser coherentes y no jugar con las emociones de la gente, solo que sepan que el nuestro es un equipo honesto, frontal y que dejará todo en la cancha aunque las cosas no salgan tan bien, como hoy”.