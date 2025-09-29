En un polémico partido, Barracas Central y Belgrano igualaron por el Torneo Clausura

Barracas Central y Belgrano repartieron puntos en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El “Guapo” y el “Pirata” empataron 1 a 1 en el marco de la décima fecha del campeonato local. Con el empate, el “Guapo” suma 16 puntos y sigue entre los primeros lugares de la Zona A, quedando escolta de Unión de Santa Fe, dejándo pasar la chance de alcanzar la cima. Belgrano, por su parte, llegó a 13 unidades y se encuentra en el décimo lugar.
El marcador se abrió a los 16 minutos del primer tiempo gracias a un verdadero golazo del delantero Jhonatan Candia. El futbolista de Barracas Central recibió el balón dentro del área y, con un derechazo preciso al ángulo, dejó sin respuesta al arquero Thiago Cardozo y puso en ventaja a su equipo.
Belgrano intentó reaccionar sobre el cierre de la primera etapa, hasta incluso logró igualar el duelo a través de Nicolás “Uvita” Fernández, pero el VAR intervino y el árbitro Andrés Gariano anuló la acción por una falta previa del delantero Franco Jara sobre Yonatthan Rak.
En el inicio del segundo tiempo, el “Pirata” logró la justicia que buscaba, ya que a los tres minutos, Jara se quedó un centro desde la izquierda de Adrián Spörle y definió de primera para marcar el 1 a 1.
El partido se tornó de ida y vuelta tras la igualdad, donde fue Barracas Central quien estuvo más cerca de volver a ponerse en ventaja con un potente remate de Candia que Cardozo tapó de manera brillante, evitando el segundo tanto local.
En la próxima fecha, Barracas Central visitará a Estudiantes de La Plata el domingo a las 16.30 horas, mientras que ese mismo día Belgrano visitará a Talleres en el marco del clásico cordobés a las 16.45.
Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia
Árbitro: Andrés Gariano
Gol en el primer tiempo: 16m Jhonatan Candia (BC)
Gol en el segundo tiempo: 3m Franco Jara (B)
Cambios en el primer tiempo: 0m Siro Rosané por Gonzalo Morales (BC); 15m Manuel Duarte por Iván Tapia y Rafael Barrios por Dardo Miloc (BC); 21m Lucas Passerini por Nicolás Fernández (B); 34m Bryan Reyna por Gabriel Compagnucci (B).
