Liga Profesional

En un polémico partido, Barracas Central y Belgrano igualaron por el Torneo Clausura

El “Guapo” y el “Pirata” empataron 1 a 1 en el marco de la décima fecha del campeonato local. Con el empate, el “Guapo” suma 16 puntos y sigue entre los primeros lugares de la Zona A, quedando escolta de Unión de Santa Fe, dejándo pasar la chance de alcanzar la cima. Belgrano, por su parte, llegó a 13 unidades y se encuentra en el décimo lugar.