A Unión lo tienen "junado" y por eso Madelón quiere meter algún retoque
Cuando un DT dice "hay que cambiar", es porque el equipo no funciona. Y justamente, esto es lo que no ocurre con el Unión de Leo, que lleva siete partidos sin perder. Pero el DT ve que le tomaron el pulso y no quiere ser tan previsible.
El 11 de Madelón | Unión-Banfield | Torneo Clausura Fecha 10 | Estadio Florencio Sola. Foto: Juan Manuel Foglia
Siete partidos sin perder, 13 puntos de ventaja sobre Aldosivi (último en la tabla anual) con 18 por jugarse y metido en la zona clasificatoria para el Reducido. Los fantasmas que merodeaban en el inicio de este campeonato, prácticamente han desaparecido. Y además, el equipo muestra un buen funcionamiento y resultados óptimos de visitante. Unión, a seis partidos del final, está descomprimido y ya sin rastros de ese lastre que quedó por el mal torneo Apertura, que lo dejó en un puesto incómodo en la tabla anual, con la exigencia de sumar para ir escalando posiciones sin comprometer la permanencia en la categoría. Era el objetivo prioritario. Casi el único. Y esta realidad ha cambiado rotundamente.
Precisamente, es esta realidad la que lo empieza a habilitar para pensar en otras cosas, más allá de que Madelón ha tomado como premisa el ponerle un freno a cualquier ambición que sea desmedida. De todos modos, su equipo es el responsable de haber generado ahora una ilusión en la gente, que está dispuesta a disfrutar y ya no a sufrir.
Esos siete partidos sin perder que lleva su equipo, son suficientes para que Madelón se convenza de que la cosa funciona. Y funciona bien. Pero se ha dado cuenta, también, que ya su Unión no cuenta con las facilidades que tenía en otros momentos del campeonato. Las pruebas evidentes fueron los últimos dos partidos. Berti, el entrenador de Independiente Rivadavia de Mendoza, le paró una línea de cinco para tapar la subida de los laterales. Y Troglio, el de Banfield, se preocupó y ocupó de poner a dos volantes laterales que hicieran lo mismo. Luego, cortando el circuito de juego para los volantes laterales, ambos equipos le impidieron a Unión que desarrolle su juego. Además, Fragapane y Palacios no vienen jugando bien y allí se pierde el aporte de desequilibrio individual para compensar algún obstáculo en lo colectivo. Conclusión: aquello que decía Madelón respecto de que a su equipo lo tienen estudiado, se está dando.
Por eso, en este momento de ventura y sin derrotas, aún con el antecedente de un flojo partido con Banfield, Madelón dijo que quizás haya llegado el momento de cambiar. Algo extraño en un equipo que logra resultados. Y con un técnico que sabe lo que quiere, a qué juega y cómo se paran sus equipos. "Mis esquemas son simples, los jugadores entienden lo que queremos", señaló varias veces Madelón. El 4-4-2 se repite, salvo algún pequeño retoque. Y el equipo se recita de memoria, algo muy poco frecuente en un fútbol argentino en el que los entrenadores recurren a los cambios constantes. Eso, en Unión, no pasa. Por eso, no deja de sorprender que el técnico piense en cambiar, aunque no creo que esos cambios sean fundamentales. Quizás algún pequeño "refresh" (de nombres y posiblemente de ubicaciones o movimientos de los jugadores) que aporte soluciones cuando los rivales le encuentran la vuelta.
Leo Madelón, el técnico que le cambió la cara a Unión y que no quiere que le terminen de "sacar la ficha" a su equipo. Foto: Juan Manuel Foglia
Defensivamente, Unión está bien. Ofensivamente, si bien no marcó goles en Banfield y tampoco creó muchas situaciones (claras, hubo una sola en todo el partido y fue la de Palavecino), es uno de los equipos que más goles convirtió en el torneo. En el mediocampo, tiene dos volantes centrales que andan bien y que se entienden a la perfección. Al equipo no le falta contención ni tampoco juego con Mauricio Martínez y Mauro Pittón. Inclusive, los dos aportan gol. Como dupla de volantes centrales, están a la altura de los mejores del torneo. Entonces, si alguna duda se plantea -en lo individual- es con los dos volantes laterales, que han levantado muchísimo su nivel después de un flojo primer semestre, pero que les cuesta aportar la cuota de fútbol que se necesita para abastecer a los delanteros, al punto tal que Tarragona, por ejemplo, tuvo que retroceder mucho ante Banfield para que la pelota le llegue, porque si se quedaba arriba, iba a resultar casi imposible entrar en juego.
Solari y Palavecino son los jugadores que Madelón elige, prioritariamente, cuando remueve el mediocampo y busca alternativas individuales para que el fútbol fluya de otra manera. Palavecino ha tenido la mala suerte de no poder convertir en los tres partidos que Madelón lo utilizó, últimamente, que fueron encuentros que el equipo empató y que, quizás, con esas oportunidades lo podría haber inclinado a su favor. Con River, Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield, Palavecino llegó bien a posición de gol, pero no convirtió.
Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, dos jugadores clave en el Unión de Leo por la sorpresa que aportan. Foto: Juan Manuel Foglia
"Alguna vez, el equipo no me iba a gustar", dijo Madelón, entre risas y relajado, como queriendo explicar que no hay que alarmarse y simplemente trabajar para encontrar esas variantes que necesita para que no se convierta en predecible para los rivales, que lo ven allá arriba y ya no solamente es respeto, el que le tienen, sino también un vasto conocimiento.
21.15 horas
Es el momento en el que se dará comienzo al encuentro del viernes próximo ante Aldosivi, en el 15 de Abril. Luego de este encuentro, el Tate también jugará un viernes (el 10) y será en Santiago del Estero, ante Central Córdoba.
Las chicas tatengues van por el ascenso
La Primera División "B" del Fútbol Femenino 2025 cerró la fase regular con definiciones apasionantes en ambas zonas. Tras disputarse la 18° fecha, quedaron confirmados los finalistas que disputarán el primer ascenso a la máxima categoría y los equipos que participarán del Torneo Reducido en busca del segundo boleto a Primera División. Los finalistas por el ascenso serán Unión y Lanús, que van a jugar los dos encuentros decisivos, el primero en Santa Fe y el segundo en la Fortaleza granate.
Con esta foto de los dos equipos, la Afa promociona la gran final por el ascenso en el fútbol femenino entre Unión y Lanús.
Zona A: Unión empató 0-0 en su visita a El Porvenir y, con 44 puntos, se aseguró el liderazgo por encima de Camioneros (43), que también ganó su partido. El conjunto santafesino cerró la fase con 14 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas.
Zona B: Lanús, único invicto del torneo, venció 2-1 a Atlético de Rafaela y se adueñó del primer puesto con 40 unidades. Las "Granates" sumaron 12 triunfos y 4 empates en 16 presentaciones.
De esta manera, Unión y Lanús protagonizarán la gran final por el primer ascenso a la Primera División "A". La ida se jugará en Santa Fe y la vuelta en el Sur.
Clasificados al Torneo Reducido: el Torneo Reducido entregará el segundo ascenso y ya tiene a sus 12 participantes confirmados. Los clasificados Zona A fueron Camioneros, Estrella del Sur, San Miguel, Comunicaciones, Defensores de Belgrano y El Porvenir. Los de la zona B, All Boys, Estudiantes de La Plata, Atlético de Rafaela, Sarmiento, UAI Urquiza y Argentinos Juniors (este último ya clasificado, resta definir si finaliza en la 6° o 7° ubicación tras el partido pendiente frente a Atlanta).
