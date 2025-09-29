La pregunta es: ¿lo hará?

A Unión lo tienen "junado" y por eso Madelón quiere meter algún retoque

Cuando un DT dice "hay que cambiar", es porque el equipo no funciona. Y justamente, esto es lo que no ocurre con el Unión de Leo, que lleva siete partidos sin perder. Pero el DT ve que le tomaron el pulso y no quiere ser tan previsible.