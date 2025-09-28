Mauricio Martínez: "No fuimos el Unión que conocemos"

Enviado Especial a Buenos Aires
El volante central es el eje futbolístico del equipo y también, como Madelón, hizo su autocrítica. “Fuimos un poco livianos”, dijo el mediocampista, sobre el partido ante el Taladro.
“Uno siempre quiere jugar bien, pero a veces, como hoy, no se puede. Esta es una cancha difícil, pero sumamos”. Así habló Mauricio Martínez luego del empate de Unión ante Banfield en el sur del Gran Buenos Aires, haciendo hincapié en que la actuación del equipo tampoco dejó conformes a los jugadores, tal como aconteció con el técnico, que fue claro en la autocrítica que hizo de su equipo, cuando señaló que “hoy no me gustó el equipo… Y bueno, alguna vez no me tenía que gustar”.
El volante central de Unión, que alcanzó un nivel de regularidad muy bueno y es una de las figuras repetidas que tiene el equipo de Madelón, continuó el análisis del partido que se jugó el viernes y señaló que “nos taparon los pases a los costados, no nos dejaron abrir la cancha y por el medio tampoco nos dieron espacios para que podamos jugar con Mauro (por Pittón) y terminamos tirando pelotazos”.
Mauricio Martínez, que terminará su vínculo con el club a fin de año, deberá volver a Rosario Central pero tiene muchas intenciones de seguir en Unión, agregó que “fuimos un poco livianos, perdíamos la segunda pelota y también las divididas”, pero no ahorró elogios y consideración al rival: “Banfield nos quería ganar, a su manera. No jugamos bien, no fuimos el Unión que conocemos, enfrentamos a un equipo duro y en una cancha difícil, así que el punto se cotiza”.
Madelón no descartó la posibilidad de hacer modificaciones en el esquema y de nombres. El equipo funciona, pero se da cuenta que le están encontrando la vuelta y no quiere ser sorprendido.
De todos modos, Unión lleva varios partidos sin perder, está en buena racha (sobre todo de visitante) y esto es porque esta formación, que se viene repitiendo partido a partido, le ha dado respuestas.
De todos modos y volviendo a la integración de la mitad de la cancha, Unión tiene a dos jugadores (Mauricio Martínez y Mauro Pittón) con un muy buen nivel y otros dos (Julián Palacios y Franco Fragapane) que vienen con intermitencias y son los que deben levantar el rendimiento.
