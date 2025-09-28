Aldosivi llegará al 15 de Abril estando último en todas las tablas

El próximo rival de Unión, este viernes a las 21.15 en Santa Fe, es un Aldosivi de Mar del Plata que llegará hundido en todas las tablas: está último en su zona, en la de los promedios y en la acumulada. En las diez fechas transcurridas hasta aquí del Torneo Clausura ya cambió de entrenador, de esquemas y de nombres propios pero el resultado casi siempre es el mismo.
Esta vez fue Argentinos Juniors el que aprovechó el mal momento del equipo marplatense para ganarle 2 a 0 en el estadio José María Minella por la décima fecha de la Zona A.
La derrota, la séptima en diez partidos, mantiene a Aldosivi en el fondo de la tabla de los promedios y la general, las dos clasificaciones que al término de la temporada mandarán al descenso a los equipos que estén últimos.
No suma, no hace goles (lleva 1 en 10 partidos) y, ante el menor golpe, se le hace cuesta arriba reponerse desde lo anímico.
Este sábado volvió a repetirse esa ecuación. Frente a un equipo con mayor jerarquía individual y juego asociado, Aldosivi se las ingenió para estar a la altura durante casi 60 minutos.
Pero una distracción derivó en el gol en contra de Giuliano Cerato a los 31′ del complemento y, apenas tres minutos después, recibió otro cachetazo con el gol de Hernán López Muñoz y se quedó una vez más con las manos vacías.
Con Kily... Unión perdió 2-1 ante Aldosivi. Foto: Diego Izquierdo
Frente a Argentinos, le costó unos 20′ de entrada acomodarse al juego de posesión del rival, que durante ese lapso controló pelota y trámite y generó un par de chances claras.
Sin embargo, cuando Aldosivi ajustó marcas y se plantó mejor, emparejó las acciones y hasta dispuso de dos situaciones claras para romper el cero en el primer tiempo.
Un remate de larga distancia de Cerato que alcanzó a rosar con sus dedos Diego Rodríguez para que la pelota de en el travesaño y se vaya al córner. Y una pelota profunda que generó otra rápida intervención del arquero marplatense para neutralizar la arremetida de Facundo De la Vega.
En el complemento se mantenía la tónica. El partido era parejo. Federico Gino, con un remate desde la medialuna que despejó el “Ruso” Rodríguez, tuvo la más clara para Aldosivi.
Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, entre los 31′ y los 34′, Aldosivi se quedó sin nada. Primero cuando Hernán López Muñoz cruzó con precisión una pelota profunda al área para la trepada de Alan Lescano y el centro atrás de éste fue conectado en el retroceso por Cerato, quien convirtió en contra de su propia valla. Todo Aldosivi protestó por un pitazo de la tribuna que desconcentró a los jugadores. Inclusive Lescano lo sintió y creyó que le habían anulado el gol. Pero el sonido no había salida de boca del árbitro, no hubo nada que hacer y el gol fue convalidado.
Con Kily... Unión perdió 2-1 ante Aldosivi. Foto: Diego Izquierdo
Tras cartón, López Muñoz capturó un rebote a la altura del punto penal y puso el 2-0 que sepultó la esperanza aldosivista.
No había persona en el Minella que creyera que Aldosivi podía dar vuelta el partido en los minutos finales. Lo hicieron saber los hinchas con los insultos para sus jugadores y los propios protagonistas con sus dificultades para ir a buscarlo. Pero el problema de Aldosivi no pasa por la actitud. Este sábado, como en la mayoría de los partidos, al equipo no le faltaron ganas. Lo que falta es juego, ideas, confianza. En eso deberán seguir trabajando Guillermo Farré y los suyos para ir a Santa Fe el viernes e intentar traerse algo de su visita a Unión. Algo que marque el despegue de un equipo que sigue sin poder levantar cabeza.
Síntesis
Aldosivi (0): Jorge Carranza (6); Giuliano Cerato (5), Santiago Moya (5), Yonathan Cabral (5) y Fernando Román (5); Bochi (5); Agustín Palavecino (6), Gino (6), Giani (5) y Serrago (5); Facundo De la Vega (5). DT: Guillermo Farré.
Argentinos (2): Diego Rodríguez (7); Lozano (5), Francisco Alvarez (5), Erik Godoy (5) y Sebastián Prieto (6); Alan Lescano (5) y Fattori (6); Oroz (5), López Muñoz (7) y Viveros (6); Tomás Molina (5). DT: Nicolás Diez.
Goles: segundo tiempo, 31′ Giuliano Cerato, en contra y 34′ Hernán López Muñoz.
Cambios: segundo tiempo, 12′ (5) Emiliano Rodríguez por De la Vega; 17′ Giaccone por Viveros y Porcel por Oroz; 26′ Preciado por Serrago y Esponda por Gino; 36′ Román Riquelme por Molina y Lucas Gómez por Lescano; 38′ Cervera por Giani y Rodrigo González por Palavecino; 40′ Gho por López Muñoz.
Incidencia: segundo tiempo, 44′ expulsado Rodrigo González.
Cancha: estadio José María Minella (regular).
Árbitro: Sebastián Zunino (6).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.