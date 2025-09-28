Este viernes a las 21.15 lo espera Unión

Aldosivi llegará al 15 de Abril estando último en todas las tablas

Para el “Tiburón” fue la quinta derrota al hilo: en el Clausura no ganó, marcó apenas un solo gol y se hunde en el descenso. Unión, por lo que dijo Leo Madelón, podría cambiar nombres y estrategia.