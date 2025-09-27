Centenario y Unión empataron en la final de ida y todo se definirá en el 15 de Abril

En el marco de la final de ida de la Copa Santa Fe, Centenario recibía en el Juan Raymonda a Unión de Santa Fe con el objetivo de lograr una ventaja de cara a lo que será el cotejo de vuelta en la capital provincial.
Fue igualdad 1-1 entre Cente y el Tate con goles de Cicarelli y Aguirre respectivamente.
El encuentro comenzó de manera frenética para los locales, quienes al minuto de juego lograrían ponerse en ventaja en el marcador con un tanto anotado por Felipe Cicarelli tras una jugada habitual de córner ejecutada por Estéfano Savietto.
No obstante, la ventaja le duraría poco al conjunto de Casadei, ya que a los 19 minutos de juego, Misael Aguirre recibiría un centro del sector izquierdo y definiría cruzado ante la salida de Spinelli, igualando las acciones.
Posteriormente, la primera etapa sería golpe por golpe, con mucha determinación por parte de ambos equipos pero con poca eficacia y buena labor defensiva.
Ya en el complemento se vería una notable entrega de parte del León y un importante despliegue físico de parte del elenco de Vazzoler, pero, en ambos casos, poco juego vistoso.
Finalmente, fueron tablas en el marcador, nadie logró obtener una ventaja sobre su rival y todo se definirá en la ciudad de Santa Fe el próximo 11 de octubre.
Al finalizar el encuentro, el mediocampista de Centenario, Estéfano Savietto manifestó: “El resultado está abierto, siento que merecíamos un poco más, pero sabíamos el rival duro que enfrentábamos”.
“La jugada del córner por suerte suele salir, aunque algunos me digan que pateo mal”.
“Físicamente veníamos golpeados del sábado pasado pero de igual modo realizamos un buen partido, sobre todo el primer tiempo”.
“Estamos con todo para ir a buscarlo allá. Imagino un partido muy similar a éste, donde nuestro orden y la disciplina táctica serán esenciales”
Por su parte, el director técnico Tatengue, Nicolás Vazzoler, afirmó: “Fue un partido durísimo, ellos se pusieron en ventaja muy rápido, pese a esto pudimos empatarlo y quedó todo abierto para la vuelta, donde intentaremos dejar el título en casa”.
“Este equipo tiene naturalizada la entrega, es parte de los chicos, logramos el empate y seguimos buscando una ventaja que no terminó llegando”.
“Nuestra virtud fue recuperarnos rápido ante la adversidad del gol temprano, también hay cosas que mejorar para el próximo partido, debemos estar más finos, pero valoro el hecho de ir a buscar siempre el arco rival”.
Alineaciones:
Suplentes: Ignacio Don, Álex Gasparini, Santiago Ceballos, Santiago Poeta, Facundo Paoloni, Franco Sarco y Federico Gentiletti.
DT.: Pablo Casadei.
Suplentes: Lucas Fernández, Ignacio Isla, Francisco Barinaga, Simón Bigor, Benjamín Pérez, Lucas Cacciabue, Ricardo Solbes.
DT.: Nicolás Vazzoler.
Goles: Cicarelli (SJE) Aguirre (UNI).
Árbitros: Nahuel Franco, Leonel Franco, Franco Gauna, Matías Colque
