La Copa Santa Fe de básquet tendrá su campeón el domingo
Se presentaron las finales mayores en el deporte de la anaranjada, que este año volvió con todo: femenino y masculino en U13, U15, U17 y mayores. Semifinales el sábado y finalísima el domingo en el Malvicino.
Se lanzaron las finales y se mostró el imponente trofeo en juego. Crédito: Luis Cetraro.
El Roque Otrino de Colón, el icónico Tribu Mocoretá de Regatas y el Ángel P. Malvicino de Unión fueron los escenarios elegidos por la Copa Santa Fe para cada mata-mata en cuartos de final, semifinal y final. El domingo 28, el básquetbol de la provincia tendrá a su nuevo campeón en la Copa Santa Fe: a las 18 arrancará la finalísima en el estadio cubierto tatengue de López y Planes.
Este viernes, en una colorida conferencia de prensa con todos los equipos presentes, se lanzaron las finales y se mostró el imponente trofeo en juego.
Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Lotería de Santa Fe; Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe; Gabriel Darrás, titular de la Asociación Santafesina de Básquetbol (ASB) y Daniel Gianoglio, presidente de la Asociación del Oeste Santafesino y actual responsable de la Federación Santafesina de Básquetbol participaron del lanzamiento de las finales en el Hotel UNL-ATE.
Unión de Sunchales, Sanjustino, Central Argentino Olímpico de Ceres, Círculo Recreativo de Vera, Sport Club de Cañada de Gómez, Santa Paula de Gálvez, Atalaya de Rosario y Olimpia de Venado Tuerto llegaron a estas instancias decisivas en mayores masculino. Uno de ellos se quedará con la gloria y levantará la Copa Santa Fe.
Santa Fe, capital del deporte.
Gabriel Darrás, presidente de la Asociación Santafesina, arrancó como anfitrión y aseguró que "es un torneo muy importante para nosotros, la ciudad vivirá un fin de semana a puro básquet, lo vivimos con una gran fiesta". Luego, Daniel Gianoglio, titular de la FBPSF dijo que "jugar la Copa Santa Fe es un atractivo para todas las edades. Por suerte pudimos llevar a toda la provincia el básquet y eso es muy importante. En lo deportivo no hay torneo más hermoso que la Copa Santa Fe".
El domingo 28, el básquetbol de la provincia tendrá a su nuevo campeón en la Copa Santa Fe. Crédito: Luis Cetraro.
A su turno, Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, expresó que: "Gracias al básquet por volver a ordenarse y organizarse, era importante hacerlo. Instamos a que se unan a los clubes y vamos a acompañar siempre. Tendremos un hito de los Suramericanos y nos quedará mucho recurso humano e infraestructura".
En el cierre, el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y responsable de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, aseguró: "Queremos convertir a Santa Fe en capital del deporte. Siempre hubo eventos muy importantes que apoyamos desde el Gobierno. También decidimos apostar a los clubes para que puedan mejorar su infraestructura. Esta Copa Santa Fe cada vez es más grande con deportes que se suman".
Edición 2025
En el marco de la Copa Santa Fe 2025, volvió el básquet. Participaron ocho asociaciones: Santafesina, Rosarina, Rafaelina, Oeste Santafesino, Cañadense, Venadense, Reconquistense y Noroeste Santafesino. La competencia abarcó U13, U15 y U17 femenino y masculino, al igual que en mayores de ambas ramas.
La Copa Santa Fe de Básquet 2025 espera a su nuevo dueño.
En cuanto a la cantidad de juegos de la Copa Santa Fe de Básquet, en divisiones inferiores se programaron 84 en rama masculina y 48 encuentros en rama femenina. Del mismo modo, ocho juegos en Mayores considerando ambas ramas. Fueron, aproximadamente, unos 148 partidos juegos en diferentes localidades y/o ciudades de la Provincia.
En esta inédita edición 2025, la Copa Santa Fe incluyó 12 disciplinas tanto femeninas como masculinas: fútbol, básquetbol, vóleibol, hockey, rugby, triatlón, handball, maratón, natación, ciclismo, golf y atletismo, con más de 150 instituciones deportivas involucradas en su desarrollo.
