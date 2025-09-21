#HOY:

El partido de ida de la gran final ya tiene fecha confirmada

El encuentro entre Centenario de San José de la Esquina y Unión de Santa Fe será el próximo sábado 27 de septiembre en el Juan Raymonda.

 11:36
Por: 

El horario de la final de la Copa Santa Fe aún no ha sido confirmado oficialmente, pero tentativamente se estableció las 15:30 hs.

Por otro lado, el encuentro de vuelta a disputarse en la capital santafesina podría jugarse el sábado 11 de octubre con horario a confirmar.

¿Cómo llegó cada equipo a la final?

Centenario:

1° fase: Los Andes (Alcorta).

2° fase: Independiente (Bigand).

3° fase: Racing (Teodelina).

Octavos de final: Libertad (Sunchales).

Cuartos de final: Newell’s.

Semifinales: 9 de Julio (Rafaela).

Unión:

Octavos de final: Ferrocarril del Estado.

Cuartos de final: Atlético de Rafaela.

Semifinales: Colón.

