El partido de ida de la gran final ya tiene fecha confirmada

El horario de la final de la Copa Santa Fe aún no ha sido confirmado oficialmente, pero tentativamente se estableció las 15:30 hs.
El encuentro entre Centenario de San José de la Esquina y Unión de Santa Fe será el próximo sábado 27 de septiembre en el Juan Raymonda.
Por otro lado, el encuentro de vuelta a disputarse en la capital santafesina podría jugarse el sábado 11 de octubre con horario a confirmar.
1° fase: Los Andes (Alcorta).
2° fase: Independiente (Bigand).
3° fase: Racing (Teodelina).
Octavos de final: Libertad (Sunchales).
Cuartos de final: Newell’s.
Semifinales: 9 de Julio (Rafaela).
Octavos de final: Ferrocarril del Estado.
Cuartos de final: Atlético de Rafaela.
Semifinales: Colón.
