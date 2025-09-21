Voley masculino

Citta gritó campeón en la Copa Santa Fe

El “Tiburón” se impuso con autoridad al vencer en sets corridos (3-0) y se consagró como el mejor de la provincia en la rama masculina del vóley. Con solidez y jerarquía, el equipo mostró su mejor versión en la final disputada el domingo y alzó la Copa Santa Fe 2025.