Citta gritó campeón en la Copa Santa Fe

El “Tiburón” se impuso con autoridad al vencer en sets corridos (3-0) y se consagró como el mejor de la provincia en la rama masculina del vóley. Con solidez y jerarquía, el equipo mostró su mejor versión en la final disputada el domingo y alzó la Copa Santa Fe 2025.
El inicio tuvo a Sonder como protagonista, con un primer set disputado punto a punto y de alto voltaje. Ninguno lograba sacar grandes ventajas hasta que Citta apareció con mayor precisión en los momentos determinantes y se adueñó del parcial por 25-20.
Citta. Foto: Copa Santa Fe
En el segundo, Sonder buscó reaccionar para equilibrar la serie, pero el Tiburón volvió a mostrar firmeza en el cierre. Pese a lo ajustado del trámite, fueron más efectivos en la definición y se quedaron con el set por 25-22, ampliando la diferencia a 2-0.
Sonder de Rosario, el subcampeón del certamen. Foto: Copa Santa Fe
El tercero mantuvo la misma tónica: un Sonder combativo que no se entregó, pero un Citta que volvió a prevalecer con oficio. Con un 25-20 que selló el 3-0 definitivo, los dirigidos por Fabián Casas se quedaron con el título y levantaron con autoridad la Copa Santa Fe.
Formaciones
Citta: Matías Russo, Juan Avallone, Diego Pellegrino, Hernán Palma, Julián Bellandi, Ticiano Bueno, Franco Corsetti, Miro Domínguez, Leonardo Maibach, Juan Sahilises y Gonzalo Febre
Foto: Copa Santa Fe
Sonder: Matías Díaz, Augusto Forti, Juan De Cerchio, Emanuel Galassi, Alejo Moreira, Ivo Osatinsky, Julián Perroud, Bruno Carrasco, Zac Osatinsky, Michele Verasio, Manuel Vilches y Mirko Marzi.
Parciales
1Set 25 :20
2 Set 25:22
3 Set 25:20
