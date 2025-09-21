Universitario de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe de Rugby
En su casa, en el día de su aniversario 101, Universitario de Rosario venció a Jockey de Venado Tuerto por 36 a 22 y levantó la Copa Santa Fe de Rugby.
Universitario de Rosario vivió una jornada inolvidable este sábado 20 de septiembre al consagrarse campeón de la Copa Santa Fe de Rugby 2025. En la final disputada en sus instalaciones, el equipo del barrio Las Delicias superó con autoridad a Jockey Club de Venado Tuerto por 36 a 22, coronando así una campaña que lo tuvo como protagonista de principio a fin.
El encuentro, arbitrado por Emilio Traverso (USR) y asistido por Tadeo Hereñú y José Luis Parrá, mostró desde el inicio a un Universitario decidido a imponer su ritmo. Con tries en momentos claves y una defensa sólida, los rosarinos supieron contener los embates de Jockey, que nunca bajó los brazos pero se vio superado en el tramo final del partido.
El triunfo tuvo un condimento especial: la coincidencia con el 101° aniversario de la institución, un motivo extra de festejo para jugadores, dirigentes e hinchas que colmaron las tribunas. El capitán Ignacio Rodríguez fue el encargado de levantar la Copa.
La Copa Santa Fe de Rugby, impulsada por la Unión Rosarina de Rugby y con el apoyo de Loteria de Santa Fe y el Gobierno provincial, continúa consolidándose como un certamen de referencia para los clubes de todo el territorio. La edición 2025 quedará en la memoria de Universitario de Rosario, que inscribió su nombre en la historia grande del rugby santafesino.
