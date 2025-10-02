Unión se viste de puntero y está casi afuera del descenso

El primero contra el último, con 14 puntos de diferencia. Con la soga al cuello por el descenso, Aldosivi está como estaba Unión con el "Killy" en la primera parte del año: llega a Santa Fe estando en el fondo del mar. Si bien la gente mira el "1" y la famosa frase popular de "hay que sacarle una foto a la tabla con el Tate líder", de cara a los mata-mata, también asoma otro escenario numérico: si Unión le gana este viernes (21.15) a Aldosivi de Mar del Plata, prácticamente estará salvado del descenso de categoría. Cuando llegó Madelón, Unión estaba a un solo punto del que se iba a la "B". El juez será Andrés Merlos, quien estará acompañado por Andrés Barbieri y Federico Cano como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Maximiliano Jerez. En el VAR actuará Nicolás Lamolina, con José Castelli como AVAR.
Merlos, encargado de impartir justicia, dirigió en 22 ocasiones al Tatengue: 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas. En ese tiempo, revoleó 36 amarillas y 4 rojas a los jugadores rojiblancos. El primer antecedente es del 24 de septiembre de 2013, en un empate 1-1 contra San Martín de San Juan por la Primera Nacional, cuando expulsó a Luciano Vella. La última vez fue el pasado 24 de agosto, en el 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, donde mostró la roja a Fabio Pereyra, defensor del Globo.
Unión estará ampliamente respaldado este viernes en el 15 de Abril por la buena campaña que viene teniendo el equipo de Leo Madelón. Créditos: Manuel Fabatía
Los números de Aldosivi están en llamas por todos lados: último en la zona, último en la acumulada y último en los promedios. El "Tiburón" no ganó en diez partidos: empató 3 y perdió los otros 7, con apenas un solitario grito de gol en los últimos tiempos.
La semana de Leonardo Carol Madelón transcurrió entre el correctivo de lo que no le gustó en Banfield y preparar este juego ante Aldosivi en Santa Fe. La complicación se generó a partir de la molestia física del "Chelo" Marcelo Estigarribia: acusó dolor en una de sus rodillas, por lo que se abre la puerta para que Lucas Gamba aparezca en el once titular como socio de Cristian Tarragona. De todos modos, la idea pasa por "esperarlo hasta último momento" y tomar una decisión.
En consecuencia, los once serían: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
El empate ante el "Taladro", que parecía tener gusto a poco, fue ganando colorido con los resultados de Boca, Barracas Central y Estudiantes de La Plata: como ninguno de los tres ganó, el Tate termina una fecha y arranca la otra como líder de su zona. Después de recibir al complicado "Tiburón" (muy comprometido con el descenso), el Unión de Leo Madelón visitará el viernes que viene (10 de octubre) a Central Córdoba en Santiago del Estero en la capital "Madre de Ciudades".
Unión, que se construye con un andar defensivo más que interesante y crece con la llegada del gol (con 15 anotaciones es el segundo más contundente del semestre después del River de Gallardo), buscará festejar en el 15 de Abril, después de ese último antecedente que fue el 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza en casa.
