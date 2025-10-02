¿Efecto descenso?: un jugador de Aldosivi se quiere ir antes

Aldosivi no vive un momento sencillo. Los resultados que no llegan, los goles que no aparecen y además, los jugadores que se quieren bajar del barco antes de llegar a puerto, sea cual sea el resultado. El uruguayo Emiliano Rodríguez está próximo a rescindir su contrato con el club luego de una tensa jornada en el día de hoy.
Es que el jugador que sumó unos 115 minutos en 5 partidos en los que le tocó participar con el «Tiburón» en este tramo del Torneo Clausura, se fue antes de la práctica de hoy en parte molesto porque no juega lo suficiente (o lo que cree que merece) y también porque venía masticando la idea de dejar la institución.
Hubo charlas luego de la práctica, motivos personales que también alegó pero lo cierto es que Rodríguez tiene pensado irse de Aldosivi cuanto antes por lo que perderá una pieza más en ofensiva. Si bien no había logrado darle el gol que tanto necesita el equipo de Guillermo Farré, no deja de ser un jugador menos en la rotación para ese puesto donde ha alternado con Cervera sólo, luego con de la Vega y, en el último encuentro, sólo con este último como punta definido.
Cabe recordar que también se fue a lo largo de la temporada Matías "Caco" García que tuvo pocos minutos en la primera parte del campeonato, acosado por las lesiones que se extendieron durante mucho tiempo y cuando ganó titularidad en el equipo de Charlier, tampoco pudo darle un salto de calidad a la ofensiva del equipo.
Mientras tanto, el plantel viajó con 20 jugadores a Santa Fe en las próximas horas esperando por el partido ante Unión, puntero de la Zona A en el campeonato y con buenos rendimientos en la temporada, aunque acumula dos empates consecutivos.
Por otro lado, también en crisis la reserva del "Tiburón" en la AFA: se cumplió con una nueva fecha, la número 12 del Torneo Clausura, donde Aldosivi sumó una nueva derrota ante Huracán, equipo que está en zona de clasificación a los playoffs. Fue 2-0 como local con un segundo tiempo donde el "Globo" terminó inclinando la balanza en su favor.
Luego de un 0-0 en la primera parte, el equipo de Padilla sufrió la expulsión de Ferrari a los 28 minutos y se veía que sería un complemento complicado. A los 6 minutos, Thaiel Peralta abrió la cuenta para la visita y además, se dio la segunda expulsión de la tarde, esta vez de Nahuel González, arquero del dueño de casa.
Ya con dos jugadores más en cancha, sobre el final del partido, el propio Peralta marcó el segundo gol de la tarde y definió el 2-0 definitivo para los de Parque Patricios.
La formación inicial del equipo de Mariano Padilla fue con Nahuel González en el arco, Ariel «Kiko» González, Sammarine, Ferrari y Gabriel Paredes, Salinas, Camacho, Lucio Falasco, Segundo Fernández, Meza y Devesa. Luego ingresaron Torres por Segundo Fernández, Báez por González; Biondi por Salinas; Jaimes por Devesa.
Con esta derrota suma 8 en 12 partidos, con dos triunfos y dos empates por lo que suma 8 puntos quedando en el último puesto de la Zona A y con una racha de 7 encuentros sin victorias. El próximo martes 7 de octubre, Aldosivi volverá a jugar visitando a Racing.
