Unión recibe a Aldosivi: horario, convocados y cómo ver el partido

El Tatengue sigue como líder de la zona A de la Copa de la Liga y quiere sostener la posición este viernes en el 15 de Abril.
Unión recibe en Santa Fe a Aldosivi este viernes en el marco de la fecha 11 de la zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio 15 de Abril. Se podrá ver por TNT Sports Premium.
El Tatengue se sostiene como líder de la Zona A, mientras que el “Tiburón”, apremiado en los promedios, todavía no pudo ganar en el torneo. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscarán este viernes por la noche sostener la posición.
Madelón tendrá una baja obligada en la convocatoria y el 11 titular. Una molestia muscular del delantero Marcelo Estigarribia lo marginó del banco, inclusive.
En su lugar, el DT optó por quien viene siendo una de las figuras de la Reserva y la Copa Santa Fe, Misael Aguirre, el joven de 17 años que formó parte del acuerdo junto a Colón y que marcó un gol en el clásico de Copa Santa Fe.
Aguirre firmará planillo por primera vez en su carrera, al igual que como hizo Santiago Grella ante Banfield, en el marco de la apertura de un proceso de recambio de Madelón en los relevos del mediocampo.
