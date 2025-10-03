Unión se enfrenta ante Aldosivi buscando seguir en la punta: seguí el partido en vivo

Unión recibe este viernes en Santa Fe a Aldosivi por la vigesimoprimera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
El Tatengue enfrenta al Tiburón en el estadio 15 de Abril por la vigesimoprimera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. El encuentro tendrá, por un lado, al líder y por el otro al último de la Zona A del campeonato de la primera división argentina.
Unión recibe este viernes en Santa Fe a Aldosivi por la vigesimoprimera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
El duelo enfrenta al líder contra el último de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Se disputa desde las 21.15 en el Estadio 15 de Abril y es transmitido por el canal TNT Sports Premium.
El árbitro será Andrés Merlos, que estará acompañado por Andrés Barbieri y Federico Cano como asistentes, y Maximiliano Jerez como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR actuará Nicolás Lamolina, con José Castelli como AVAR.
El Unión de Leonardo Madelón se sostiene como líder de la Zona A, tras el empate la fecha anterior en condición de visitante ante Banfield. De todas formas, el Tatengue sigue enfocado en sumar para alejarse de los puestos de descenso. En el torneo, el Tatengue lleva 4 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, sumando 15 goles a favor y 8 en contra.
El Aldosivi dirigido por Mariano Charlier marcha último tanto en la tabla anual como en la del torneo clausura y la de los promedios. Así es que el Tiburón llega a Santa Fe necesitado de puntos, para intentar acomodarse en la lucha por el descenso en la que está comprometido. En el torneo, lleva 0 partidos con victorias, 3 empatados y 7 perdidos, con 1 gol a favor y 14 en contra.
Una de las figuras de la Reserva y la Copa Santa Fe forma parte de los convocados para este partido. Se trata de Misael Aguirre, el joven de 17 años que formó parte del acuerdo de cesión de jugadores de inferiores con Colón y que marcó un gol en el clásico de Copa Santa Fe por semifinales.
Aguirre firmará planillo por primera vez en su carrera, al igual que como hizo Santiago Grella ante Banfield, en el marco de la apertura de un proceso de recambio de Madelón en los relevos del mediocampo.
Madelón tendrá una baja obligada en la convocatoria y el 11 titular. Una molestia muscular del delantero Marcelo Estigarribia lo marginó del encuentro. En su lugar, se presume que podría ingresar de titular Lucas Gamba, aunque el DT también tiene la carta de Agustín Colazo y Diego Armando Díaz.
Estos son los seleccionados por ambos técnicos para el encuentro de esta noche en Santa Fe.
El Unión de Leonardo Carol Madelón recibe en la noche de este viernes al Tiburón dirigido por Mariano Charlier, con la intención de seguir liderando la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
