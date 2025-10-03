En Vivo Torneo Clausura

Unión se enfrenta ante Aldosivi buscando seguir en la punta: seguí el partido en vivo

El Tatengue enfrenta al Tiburón en el estadio 15 de Abril por la vigesimoprimera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. El encuentro tendrá, por un lado, al líder y por el otro al último de la Zona A del campeonato de la primera división argentina.