Mala noche del Tate…

Unión no jugó como un líder; y Aldosivi tampoco jugó como si se fuera al descenso

Cancha llena, clima de fiesta (en la previa) y un partido que Unión sufrió, lo jugó mal y lo terminó perdiendo sin discusión. Un gol de pelota quieta y un contragolpe perfecto le dieron la victoria al Tiburón.