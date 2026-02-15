Se lo recuerda de la mejor manera

Leopoldo Luque, cinco años de la muerte de un hombre que se convirtió en leyenda

Un triunfador de la vida, como jugador y como ser humano excepcional. Leopoldo nunca perdió la humildad, siguió bien cerca de aquellos niños que lo cobijaron en el inolvidable Guadalupe Juniors y hoy se lo sigue recordando como lo que fue: un grande de verdad, en la cancha y en la vida.