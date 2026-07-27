Imanol Machuca, que jugó 89 partidos con la camiseta del Tate, marcó 10 goles y dejó 2.5 millones de dólares a las arcas rojiblancos, llegó a un acuerdo para vestir desde noviembre la camiseta de Independiente, una vez que termine la sanción de la FIFA. ¿Qué dinero recibe ahora Unión?
¿Qué dinero recibe Unión por la llegada de Machuca a Independiente?
Los brasileños poseen el ciento por ciento de los derechos federativos y Unión conserva el cincuenta por ciento de los derechos económicos. Si Fortaleza rescinde, el Tate cobra penalidad. Está suspendido por FIFA hasta noviembre.
"Siempre Unión cobra la mitad de todo"
La realidad es que la entidad de la Avenida López y Planes posee el cincuenta por ciento de los derechos económicos, pero los federativos son de Fortaleza. O sea, Unión cobra siempre “la mitad de todo”: venta total o parcial, préstamos. “No tenemos que darle nosotros el visto bueno a Independiente”.
El acuerdo Fortaleza, Machuca e Independiente viene desde hace tiempo. Gustavo Quinteros siempre buscó que el ex Unión empiece a entrenar sí o sí, sabiendo que recién podrá firmar planilla en noviembre cuando termina la sanción de la FIFA.
Unión, además de asegurarse el cincuenta por ciento de la ficha, tiene a su favor una cláusula millonaria en concepto de penalidad: si Fortaleza rescinde o deja libre a Machuca, debe indemnizar a Unión por esa pérdida de capital.
¿A qué se debe esta aclaración?. A lo que informan algunos medios partidarios que sigue al Rey de Copas de Avellaneda: “La dirigencia de Independiente acordó de palabra la llegada de Imanol Machuca. El extremo rescindirá su vínculo con Fortaleza de Brasil y firmará por tres temporadas.
Ahora 150.000 y 600.000 a futuro
El detalle central es que el futbolista de 26 años arrastra una sanción de FIFA que le impedirá jugar de manera oficial hasta el 5 de noviembre de 2026, por adulterar documentación con la selección de Malasia”. Se habla de “rescindir”; si es así, Unión deberá accionar por un monto superador.
En cuanto a los números en sí: Independiente pagará un cargo inicial de 150.000 dólares por el 60% del pase y el jugador recibirá el mismo monto por cada 15 partidos disputados, con un tope de 60 encuentros. De ese modo, la transferencia podría alcanzar un máximo de 750.000 dólares si cumple todos los objetivos. Machuca ya había estado en la órbita del club en mercados anteriores antes de firmar con Vélez.
La historia del fichaje marca que el Rojo ya había llegado a buen puerto con Fortaleza, y ahora acordó con el propio futbolista. Los de Avellaneda pasarían a quedarse con el 60%, mientras que el 40% se lo dividen entre el jugador y el club brasilero.
Y cómo lo pagará el club? Le abonará 150 mil dólares al Tricolor. Junto con eso, tendrá cuatro objetivos: deberá pagar 150 mil más cada 15 encuentros que juegue el futbolista, con una máxima de 60 duelos. Esto significa que, por objetivos, pueden llegar a ser 600 mil más como máximo. Esos 600 mil, sumados a los 150 iniciales, darían un total de 750 mil por el 60% del jugador.
“De todo lo que entre por Machca, donde sea y como sea, en Unión vamos a cobrar la mitad”, afirman en López y Planes. Por lo pronto, esa mitad serían 75.000 dólares ahora y después esperar el rendimiento deportivo con esos bonos por 600.000 billetes verdes más.