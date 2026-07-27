El Fortaleza lo manda para Avellaneda

¿Qué dinero recibe Unión por la llegada de Machuca a Independiente?

Los brasileños poseen el ciento por ciento de los derechos federativos y Unión conserva el cincuenta por ciento de los derechos económicos. Si Fortaleza rescinde, el Tate cobra penalidad. Está suspendido por FIFA hasta noviembre.