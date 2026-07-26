El Tate juega el sábado en Mendoza

Inhibiciones, Colazo y refuerzos, temas de la nueva semana en Unión

Después de las buenas señales del equipo de Madelón, el rojiblanco llegará descansado a la tierra del sol y el buen vino, mientras Gimnasia visita este martes a San Lorenzo. La plata de Mateo Del Blanco ya estaría en el circuito bancario argentino.