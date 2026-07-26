El Unión de Madelón se sobrepuso a demasiadas adversidades antes y durante el partido debut del segundo semestre en Vicente López. Además de perder, por ventas y salidas, a tres titulares indispensables (Mateo Del Blanco, Rafael Profini y Mauro Pittón), de cara al juego con Platense perdió a otros dos titulares por lesión: Marcelo “Chelo” Estigarribia y Maizon Rodríguez. Como si todo ello fuera poco, los refuerzos (Malcorra, Luna Diale, Eric Ramírez, Juan de Dios Pintado) se quedaron sin poder firmar planilla. A ese listado hay que agregar a Joaquín Mosqueira, que está arreglado pero todavía no fue presentado.
Inhibiciones, Colazo y refuerzos, temas de la nueva semana en Unión
Después de las buenas señales del equipo de Madelón, el rojiblanco llegará descansado a la tierra del sol y el buen vino, mientras Gimnasia visita este martes a San Lorenzo. La plata de Mateo Del Blanco ya estaría en el circuito bancario argentino.
A ese combo fatal, en el contexto de un equipo dominado por Ayala, Fagioli, Giaccone y Misael Aguirre de entrada, más Cerrudo, Vera y Peresutti, sumó dos “accidentes” más: 1) arrancó perdiendo; 2) uno de los debutantes, Fagioli, fue protagonista de un auto-gol.
A pesar de todo lo explicado, el equipo dio la cara, fue siempre al frente, lo dio vuelta, pudo ganarlo, se lo empataron y volvió con un buen punto de partida. Ahora, de cara a la segunda presentación, el sábado que viene en la provincia de Mendoza, el gran objetivo de la semana es poder levantar las dos inhibiciones que quedaron vigentes en la FIFA: los 145.000 dólares más intereses de Sol de América de Paraguay por Fernando Díaz y los 495.000 más intereses de Juventud Las Piedras de Uruguay por Maizon Rodríguez.
De las famosas ventas, por lo que pudo averiguar El Litoral, ingresó el primero de los tres pagos de 600.000 dólares desde Ucrania por Rafa Profini. Con ese dinero, Unión levantó la inhibición de “Tin” Angulo: 100.000 dólares reclamaba el ecuatoriano. Con el resto, se canceló por completo el mes de mayo al cuerpo técnico y plantel profesional, por lo que con los tiempos del fútbol, el Tate se puso al día.
¿Cuál es el plan semanal del Tate antes de Mendoza?: simple, que entre la de Del Blanco y girar, respectivamente, a Paraguay y Uruguay. En principio, si bien los dirigentes no hablan de este tema, el dinero de Racing de Estrasburgo (unos 2M verdes en un solo pago) habría ingresado al sistema bancario argentino el viernes, pero no dieron los tiempos que exige el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que los dólares impacten en las cuentas de López y Planes.
“Si es que no aparece nada extraño, esta semana se resuelve todo y los refuerzos quedan habilitados para que Leo Madelón disponga de todo”, es lo que se filtró después de Platense.
Resuelto lo de las inhibiciones, quedarán los últimos movimientos de altas/bajas del plantel profesional. Uno de esos temas es la salida del “Huevo” Colazo, que parecía acordado con su retorno a Aldosivi, donde fue goleador en el ascenso. De palabra, préstamo sin cargo y sin opción por un año, con repesca en diciembre. Sin embargo, Aldosivi nunca envió el contrato y finalmente el “Tiburón” anunció al delantero Andrés Vombergar, quien llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del "Tiburón!. El atacante, que quedó en libertad tras finalizar su vínculo con el Ciclón, ya estuvo en Mar del Plata durante las últimas horas y solo resta la firma del contrato para oficializar su incorporación. “Cabe recordar que el elenco del puerto estuvo muy cerca de cerrar el regreso de Agustín Colazo pero la negociación se cayó entonces tuvo qu acelerar la opción del atacante esloveno”, informan en La Feliz.
El otro club que estaba interesado en el “Huevo” Colazo era Olimpia de Paraguay pero un factor externo frenó todo. Se trata de Tiago Caballero, punta franjeado, que se encontraba entrenando incluso con el Taladro desde hace dos semanas, pero como Banfield se encuentra con inhibiciones de la FIFA y al no poder concretarse su pase, se dio por terminada la operación.
Tiago Caballero disputó 15 encuentros desde su arribo a la institución franjeada proveniente de Nacional. Solo registra un gol y fue frente a Recoleta, en la fecha 5 del torneo Clausura del 2025.
Ahora, desde el entorno de Colazo, se intenta busca otro destino (¿Grecia?), con la certeza que en Unión no sumará minutos y lo mejor es que pueda buscar rodaje en otro lado.
Finalmente, si bien Unión tendrá cupos extras por salidas al exterior, hay que recordar que el mercado corrió su fecha. Como se sabe, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió ampliar el plazo de apertura del libro de pases de la Liga Profesional, una medida que les dará a los clubes más margen para terminar de conformar sus planteles antes del cierre definitivo de la ventana de incorporaciones.
Consumada la publicación en el Boletín Oficial de la AFA, el período de transferencias que se cerraba esta misma semana finalizará el viernes 31 de julio. De este modo, las instituciones dispondrán de algunos días extra para cerrar negociaciones.
La prórroga, además, incluye la clásica excepción para quienes transfieran futbolistas al exterior después de esa fecha. En esos casos, el plazo no fue modificado y los equipos podrán incorporar reemplazos hasta el 2 de septiembre, lo que les permitirá compensar eventuales bajas sobre el cierre del libro de pases.
“Con Santiago Zurbriggen tengo conexión permanente. Sumamos cinco jugadores y tenemos la chance de sumar uno o dos más. Santiago se comunica a diario con el presidente y luego me pasa toda la data a mí. Hubo un montón de jugadores que tenía apuntados pero me dí cuenta, en el mercado, que no podíamos llegar a esos jugadores”, contó Leo el viernes en Vicente López.
¿Qué es lo que busca Madelón ahora en el mercado para poder cerrar el nuevo Unión 2026/2027?: un zaguero con 60/70 partidos en Primera que sea opción para la cueva, más allá de los pibes. Y después, algo para el mediocampo “si es que aparece un nombre interesante”. Si no ocurre nada, el club y el staff técnico habría desistido de la idea inicial de sumar un arquero.
Tampoco figuraría, en los planes de Madelón, la posibilidad de sumar un lateral por izquierda. Se fue Del Blanco, que era un abonado a ser figura del equipo en casi todos los partidos, pero no hay intenciones de sustituirlo. Por lo visto, con Ayala y con Bruno Pittón se arreglaría para tener cubierto ese sector de la cancha.
De todos modos, el viernes en la fria noche de Vicente López, Madelón fue muy claro y dejó entrever que habrá más incorporaciones y que el mercado tatengue no se cierra con los cinco futbolistas que se han sumado al plantel y que, se espera, puedan ser habilitados entre lunes y martes de esta semana, para que el técnico vaya con todo el potencial a jugar con los mendocinos de Gimnasia, el sábado en la tierra del sol y el buen vino.