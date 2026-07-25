¿Qué dijo el DT de Unión?

Madelón no se quejó de las ausencias y el objetivo es mejorar la campaña anterior

“Si sacamos cinco o seis puntos más que en el torneo anterior, estaremos en zona de Sudamericana”, señaló el DT tatengue. Confesó que armó el equipo de última. “Venía entrenando con dos equipos distintos y el jueves entendí que las habilitaciones no iban a llegar”, dijo Leo.