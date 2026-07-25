“Quiero felicitar a la gente de Platense porque han renovado el estadio, yo trabajé acá, me respetaron mucho y vi un club mejorado”, fue lo primero que expresó un Leo Madelón que no puso excusas, relativizó por completo la ausencia de los cinco jugadores que llegaron para reforzar al plantel y que por las inhibiciones que aún no se levantaron, estuvieron ausentes más allá de que viajaron con el plantel.
Madelón no se quejó de las ausencias y el objetivo es mejorar la campaña anterior
“Si sacamos cinco o seis puntos más que en el torneo anterior, estaremos en zona de Sudamericana”, señaló el DT tatengue. Confesó que armó el equipo de última. “Venía entrenando con dos equipos distintos y el jueves entendí que las habilitaciones no iban a llegar”, dijo Leo.
“Platense fue muy práctico, llegaba y complicaba, pero era un partido parejo y sobre el final lo pudimos haber ganado. Sumar en esta cancha con cuatro o cinco chicos es bueno. Los pibes jugaron bien. Eso es lo más importante”, continuó hablando el técnico de Unión, que ya tiene a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en mente, pues Unión deberá esperar hasta el sábado para volver a jugar de visitante, pues el encuentro de la segunda fecha con Lanús fue postergado para el jueves 6 de agosto.
Respecto de las ausencias de Luna Diale, Malcorra, Mosqueira, Pintado y Eric Ramírez, señaló que “no me corresponde hablar tanto lo de las inhibiciones, nosotros tenemos el deber de entrenar y poner lo mejor que tenemos disponible. Nos prometieron que en la semana se arreglará”.
Además, el entrenador rojiblanco también dijo:
* “Unión tiene con qué y los pibes rindieron en un contexto complicado, de visitante y jugando ante un equipo que disputa Libertadores. Es saludable para el club y ahora me ocasionarán algunos problemas para el armado del equipo. Pero son las dificultades lindas que asumimos los entrenadores”.
* “Yo disfruto entrenando y tengo una felicidad bárbara a pesar de que se fueron Del Blanco, Pittón, Profini y Fascendini. ¿Y saben por qué disfruto?, porque si se fueron es porque el equipo anduvo bien. El éxodo ha sido importante para nosotros y hay jugadores codiciados del club que no sabemos si van a seguir porque hay libros de pases que todavía no cerraron. Entonces, tengo que estar preparado para todo”.
* “Las ventas son un oxígeno bueno porque las cosas estaban muy mal de acuerdo a lo que ellos (los dirigentes) me comentaban. Ahora espero que lunes o martes habiliten a los jugadores y los podamos tener para el partido del sábado en Mendoza”.
* “A los hinchas de Unión les digo que tengo que mejorar la campaña del torneo pasado. ¿Qué sería eso?, trabajar para meter a Unión otra vez en la Sudamericana. Todo lo otro, que es un título o la Libertadores, no lo puedo prometer. No le puedo decir a la gente que vamos a salir campeones”.
* “Al contrato lo firmé el miércoles, pero estaba todo bien y yo estaba muy tranquilo. A veces me río por todo lo que se dice afuera, porque muchas cosas no son como se dicen”.
* “Estoy bien, estuve en foco toda la semana preparando al equipo y fue raro porque tuve que entrenar con dos equipos diferentes, por si llegaban las habilitaciones. Recién el jueves preparamos al equipo para jugar este partido. Giaccone estuvo mucho tiempo con nosotros pero jugando poco, Fagioli y Ayala se incorporaron hace poco, Santino Vera es un chico que ya debutó en Racing pero hoy jugó su primer partido en Unión, también jugó Peresutti. Pudimos ganar y eso es lo que me deja tranquilo. Y es un buen aliciente para todos los que vinieron, porque los que jugaron en este partido, respondieron. Eso quiere decir que tenemos alternativas”.
* “Con Santiago Zurbriggen tengo conexión permanente. Sumamos cinco jugadores y tenemos la chance de sumar uno o dos más. También se fueron varios chicos, buscando otros horizontes. Santiago se comunica a diario con el presidente y luego me pasa toda la data a mí. Hubo un montón de jugadores que tenía apuntados pero me dí cuenta, en el mercado, que no podíamos llegar a esos jugadores. Pero estoy bien. La idea es hacer cinco o seis puntos más que en el torneo anterior, para clasificar a una copa. Ese es el principal objetivo que tenemos”.
* “La lesión de Maizon obligó a Fagioli a entrar de titular sin entrenamientos, pero tiene una madurez enorme e hizo un partidazo. Con los 23 de hoy, más los cinco que llegaron, más Greco, que se lesionó, y Pedano, tenemos el plantel completo. Pero no descarto alguna incorporación más”.
* “Misael Aguirre es más libre cuando juega de punta, tuvo situaciones y luego lo tiramos a la banda y allí también cumple. Pero es más cuando juega arriba. Lo que pasa es que entró Cerrudo, que se perdió una buena oportunidad con un cabezazo que se le fue alto y luego salió cortado en la cabeza y lo tuvimos que recostar, a Misael, más atrás y por izquierda. Me gusta el equipo, quiero liberarlos a los chicos, que corran, metan y puedan tener un buen futuro porque eso le servirá a la institución”.
“Lo de Cerrudo es un corte grande, le estaban haciendo una sutura en la ceja. Entró bien, tuvo una linda situación, se golpeó en la jugada del penal y lo tuve que sacar. Cuando le convertimos el penal y nos pusimos 2 a 1, pensé que se venía el 3 a 1. Nos faltó certeza en los pases finales y el gol de ellos fue muy justito, quedaron habilitados en el adelantamiento de la defensa nuestra y definieron. No está mal el empate, a nosotros nos suma y sirve”.