Luis Spahn cumple 17 años como presidente de Unión. En ese período, el club ascendió en dos oportunidades y descendió en una. Lo tomó en el ascenso, cuando la institución atravesaba una durísima situación económica y financiera que se inició cuando se produjo la muerte del anterior presidente, Juan Leonardo Vega, quien fue el único presidente en la historia de Unión que falleció en ejercicio de sus funciones. También se produjo, durante su mandato, las cuatro clasificaciones a Copa Sudamericana, pero sin otros logros como el de entrar en una Copa Libertadores o pelear algún campeonato. Leonardo Madelón fue entrenador durante una parte importante de todos estos años de Spahn al frente del club, en tanto que el Turco Alí, Nery y Juan Pablo Pumpido, Magnín, Mosset y Frank Darío Kudelka fueron otros entrenadores ligados a la institución que dirigieron al equipo. Sava, Marini, Azconzábal, Munúa, el Gallego Méndez y el Kily González forman parte del listado de entrenadores que, sin tener ligazón histórica con el club, fueron contratados durante este largo período, el más pronunciado en cuanto a años consecutivos (y no consecutivos también) que tuvo un presidente en los 119 años de vida del club.
Unión, los 17 años de gobierno de Spahn y un debut con varios pibes y sin refuerzos
Madelón armó un listado de viajeros con 26 jugadores, de los cuáles 15 son juveniles (muy pocos con experiencia en Primera) y varios de ellos debutantes. La cantidad de jugadores fue a raíz de que partieron de Santa Fe sin saber si se levantaba o no la inhibición para que jueguen las cinco incorporaciones. Mosqueira ni siquiera viajó.
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La histórica deuda que el club mantiene con el actual presidente fue uno de los temas de debate permanente durante su período, que tuvo claros y oscuros. En varias ocasiones, señaló que el club le debía 5 millones de dólares, aunque en los últimos tiempos dijo que la cifra se había reducido, parte de la misma figura en el balance y sigue siendo un motivo de controversia. En las últimas elecciones, tuvo a un contrincante que hizo tambalear su permanencia en el club: Pipo Desvaux. Spahn ganó las elecciones por escaso margen, con un universo muy importante de votantes. Y hoy, desde la oposición, se sigue criticando su gobierno, haciendo foco en cuestiones económicas (desde la propia dirigencia se admite que el déficit es de 300 mil dólares mensuales), deportivas (la falta del armado de un equipo con aspiraciones de pelear un campeonato en un fútbol argentino en el que muchos clubes “chicos” han conseguido títulos) e institucionales (la ausencia de un predio que unifique a las actividades deportivas).
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A propósito de lo económico, no se pudo levantar la inhibición que pesa sobre el club (solamente se pagó la deuda con Angulo, pero falta hacerlo por Maizon Rodríguez y Fernando Díaz, el defensor paraguayo que no jugó un solo minuto). Por ese motivo, Madelón decidió traer 26 jugadores a Buenos Aires, de los cuáles más de la mitad pertenecen a las divisiones inferiores o al plantel de reserva y varios de ellos sin haber debutado ni tampoco integrado el plantel en algún momento. Si bien la reserva practica en Casa Unión junto a la Primera, hay jugadores que lo hacen permanentemente con el plantel profesional y otros que no. Pero la imposibilidad de contar con Luna Diale, Malcorra, Mosqueira, Pintado y Ramírez, obligó a que aparezcan varios futbolistas que no tienen un solo minuto en Primera formando parte del plantel que saldrá a la cancha.
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Meuli, Fazzi, Isla, Fagioli, Ludueña (ya con experiencia en Primera), Aimar, Ayala, Cacciabue, Giaccone, Santino Vera, Peresutti, Grella, Solbes, Aguirre y Cerrudo son los jugadores de inferiores o reserva. Algunos de ellos, caso Giaccone, Grella y Misael Aguirre, con algunos minutos en el partidos oficiales y otros sin haber debutado y ni siquiera integrado el plantel profesional. La necesidad llevó a que se tuviera que armar un plantel muy juvenil para afrontar este debut en el Clausura. Y numeroso, porque salieron de Santa Fe con la esperanza de que finalmente lleguen las habilitaciones.
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Luis Abdeneve es uno de los tantos nombres en común entre Unión y Platense. El entrerriano, que debutó en Primera en Unión, dueño de una enorme habilidad y muy recordado en el club, hizo golazos jugando para Platense. Uno de ellos lo marcó en cancha de Boca, otro de los clubes que se fijó en él. Pero si hablamos de habilidosos, otro de los jugadores que se puso ambas camisetas fue Claudio Borghi, en tanto que Tarragona y Luna Diale también son nombres en común entre Unión y Platense, al margen de Leonardo Madelón, que jugó y dirige a Unión, además de haber sido entrenador del “Calamar”.
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Mateo Raschia, el arquero oriundo de Malabrigo que atajó varios partidos en reserva y formó parte en algunas ocasiones del plantel profesional, atajará en Ramón Santamarina de Tandil, buscando fogueo en un torneo durísimo como el Federal A. Lo propio ocurrirá con el delantero Maximiliano Ortiz. Los dos jugadores ya están en Tandil desde el jueves, siguiendo los pasos de otros jugadores que se alejaron del club en busca de oportunidades, como fue el caso de Diego Armando Díaz.
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El hincha de Unión deberá esperar hasta el mes de agosto para ver al equipo. Es que el partido de la segunda fecha, ante Lanús, fue pospuesto para el jueves 6 del mes que viene, por lo que el equipo de Madelón volverá a jugar de visitante el próximo partido, que será ante Gimnasia de Mendoza, en la tierra del sol y el buen vino, el sábado que viene a las 15.30.
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Como ocurrirá en todos los partidos de esta primera fecha, también el homenaje a la selección y el subcampeonato del mundo obtenido en Estados Unidos, tendrá su lugar en Vicente López. El fútbol argentino, que tiene muchos problemas organizativos, defectos y carencias internas, ofrece al mundo una imagen distinta desde hace muchos años. Dos veces campeón de América, un título del mundo y un subtítulo, además de haber ganado una Finalíssima, es la cara que ofrece al resto del planeta en apenas 5 años. Es el país más ganador de los últimos tiempos y todo se lo debe a este proceso con Lionel Scaloni al frente del equipo. Cualquier homenaje que se le haga, de ahora en más, estará bien.