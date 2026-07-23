En horas convulsionadas para el mundo Unión, con el debut en el Torneo Clausura en cancha de Platense a la vuelta de la esquina y el problema de las inhibiciones sin poder resolverse, el presidente del club de la Avenida, Luis Spahn, brindó declaraciones en LT10 y analizó a fondo la realidad deportiva y financiera de la institución.
Habló Spahn: "Hicimos gestiones para levantar las inhibiciones pero no estamos pudiendo cobrar deudas”
El presidente de Unión rompió el silencio y dio detalles de la compleja situación financiera que atraviesa la institución. "Estamos en una coyuntura financiera, no vamos a ser los reyes de la burbuja, pero vamos a salir”, afirmó el dirigente. Madelón no tendrá los refuerzos para el estreno en Vicente López.
Insistiendo en que el tatengue no escapa a las problemáticas que afectan hoy a la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino, aseguró que la inhabilitación impuesta por la FIFA no se resuelve por la falta de pago de otros equipos de la Argentina y el exterior por futbolistas transferidos en los mercados de pases previos.
En primer término, consultado por la situación de las inhibiciones a horas del primer partido oficial de esta segunda mitad de la temporada, Spahn fue contundente y respondió: “Hicimos gestiones para levantar las inhibiciones pero no estamos pudiendo cobrar deudas, de habernos pagado lo hubiéramos hecho”.
Siguiendo por esta línea, el dirigente santafesino comentó que " estamos en una burbuja en el fútbol, ese contagio de los que hacen las cosas mal es pandemioso. Hoy en Argentina y Brasil los clubes están comprometidos desde lo económico”.
Ampliando el análisis, y poniendo de ejemplo lo que sucede con otras instituciones de nuestro país, Spahn explicó: “Talleres por ejemplo que es un club pagador no lo hizo, me ofrecieron pagarme con un cheque de Argentinos Juniors, pero averigüé y Argentinos tiene una importante deuda y cheques rebotados, los bancos no lo compraban. Esperar para cobrarlo hubiera sido un suicidio”.
Continuando por esta línea, el máximo referente dirigencial que tiene Unión señaló que "es entendible que un club no pueda pagar una cuota, es charlarla. Pero luego llegamos al caso de Racing Club, que vendió el pase y se quedó con el dinero, estamos hablando de defraudación".
“Vamos a salir”
Pese a la complejidad que supone la situación económica del club que preside, Spahn se mostró optimista y reveló: "Estamos en una coyuntura financiera, no vamos a ser los reyes de la burbuja, pero vamos a salir. No vamos a adquirir jugadores, nosotros cometimos un error. Lo tomo personal, mi opinión pesaba en la comisión directiva. De pasar a no tener jugadores para vender a ser proveedores”.
"Pasamos un año venturoso en 2009, se cobraban 230.000 de derechos de televisión. Con el Fútbol para Todos pasamos a cobrar 620.000, tuvimos un año de bonanza. Luego de esto tomaron nota los actores, se revalorizó todo, los técnicos pedían el triple, los jugadores también", agregó.
"Que en Brasil queden Flamengo, Palmeiras, Bragantino y Paranaense como los únicos clubes confiables, habla de esta situación. Me hablaron de un banco de Alemania para comprar la deuda del Racing de Santander. De Ucrania no compran deudas por la guerra, de Brasil directamente no lo hacen salvo esos cuatro equipos" indicó Spahn sobre lo que sucede en el plano internacional.
La relación con AFA
Otro de los temas que abordó el dirigente rojiblanco en su charla con LT10 fue la actualidad del fútbol nacional y de la Asociación del Fútbol Argentino. Al respecto, comenzó diciendo que “los clubes forman AFA, nosotros no somos politizados, vamos a AFA para cuidar los recursos de Unión, no para hacer carrera”.
“Hay clubes que quieren estar en selecciones, viajar, estar al lado de Messi. Hay un club del cual no tengo mucho aprecio, que en los últimos cuatro años el presidente corría para estar al lado de Messi. No buscamos privilegios para Unión", agregó.
Consultado sobre la situación judicial del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Spahn respondió: “Los países no son más importantes que la FIFA, administran como quiere a las asociaciones. No tenemos todos los elementos para ser jueces, no conocemos todas las circunstancias y no tenemos que arrogarnos el derecho a ser jueces".
El básquet sin definición
La última de las cuestiones a las que se refirió Spahn este jueves fue la realidad del básquet profesional y la presencia de Unión en la próxima temporada de la Liga Nacional. Al respecto, indicó: “Estamos con problemas económicos y hay un debate interno de la Comisión Directiva. No está definido, el gobierno de Unión son 15 personas, la decisión la toma la Comisión”.
“La Liga también tiene una situación complicada, se venden plazas y nadie las compra. No genera recursos y también trae problemas de tesorería”, concluyó.
Presentaron a Pintado
Mientras Spahn dialogaba con LT10, y a través de sus redes sociales oficiales, Unión hizo oficial la contratación del lateral derecho uruguayo Juan de Dios Pintado.
El futbolista de 28 años (cumple 29 el próximo martes) viene de jugar en Nacional de Montevideo y firmó a préstamo por 18 meses para convertirse en opción a Lautaro Vargas tras las partidas de Emiliano Álvarez y Nicolás Paz en este mercado de pases.
Por expreso pedido de Madelón, quien lo dirigió en Gimnasia La Plata, Pintado se sumó este miércoles tras pasar la revisión médica y estará en condiciones de debutar una vez que Unión consiga levantar las inhibiciones que pesan en FIFA.
El uruguayo es la quinta cara nueva del plantel rojiblanco tras los arribos de Luna Diale, Malcorra, Mosqueira y Eric Ramírez.