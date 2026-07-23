En la previa del debut con Platense

Habló Spahn: "Hicimos gestiones para levantar las inhibiciones pero no estamos pudiendo cobrar deudas”

El presidente de Unión rompió el silencio y dio detalles de la compleja situación financiera que atraviesa la institución. "Estamos en una coyuntura financiera, no vamos a ser los reyes de la burbuja, pero vamos a salir”, afirmó el dirigente. Madelón no tendrá los refuerzos para el estreno en Vicente López.