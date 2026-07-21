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¡Atento Unión!: se extiende el Libro de pases hasta el 31 de Julio

La AFA prorrogó hasta el 31 de julio la ventana de transferencias del fútbol argentino. El Tate suma días para incorporar jugadores antes del cierre del mercado.

Unión contará con diez días más para incorporar refuerzos antes del cierre del mercado. Crédito: Fernando NicolaUnión contará con diez días más para incorporar refuerzos antes del cierre del mercado. Crédito: Fernando Nicola
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Tal como se preveía, en el post Mundial y a pesar que esta semana vuelven los partidos de la Liga Profesional (este viernes el Unión de Leo Madelón visita a Platense), el fútbol argentino decidió extender la ventana de transferencias de invierno por varios días más.

AFA gentilezaLa AFA extendió el libro de pases hasta el jueves 31 de julio a las 18.

Lo que en principio se había fijado para las 18 de hoy martes 21 de julio, se extiende diez días y finalmente cerrará el 31 de julio a la misma hora para poder incorporar los refuerzos.

Unión-Platense| Torneo Apertura Fecha 1| Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel FabatiaEl Tatengue debutará este viernes frente a Platense por el Torneo Clausura. Foto: Manuel Fabatia

Además, existe una excepción reglamentaria: si un club vende o cede a préstamo a un futbolista al exterior después de esa fecha, se le otorgará un cupo adicional para incorporar un reemplazante, beneficio que estará vigente hasta el 2 de septiembre a las 18.

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