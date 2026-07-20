Unión sumó una nueva cara para afrontar el segundo semestre. El club anunció oficialmente la contratación de Eric "La Perla" Ramírez, quien firmó un vínculo por 18 meses y ya se incorporó a los entrenamientos del plantel profesional que conduce Leonardo Madelón.
Unión presentó a Eric "La Perla" Ramírez, el refuerzo que pidió Madelón
El Tate oficializó la incorporación del delantero, que firmó contrato por 18 meses. El entrenador lo dirigió en Gimnasia y apostó por su llegada para reforzar el ataque de cara al Torneo Clausura.
El delantero llega como una de las principales apuestas del mercado de pases rojiblanco y estará disponible para afrontar el Torneo Clausura, en el que el Tatengue debutará este viernes frente a Platense.
Un viejo conocido del entrenador
La llegada de Ramírez tiene un componente especial: Madelón ya lo dirigió durante su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el atacante mostró la versatilidad que hoy busca recuperar el entrenador en la ofensiva de Unión.
"Cuando recibí el llamado de Leo no lo dudé y me vine", aseguró el futbolista en sus primeras declaraciones como jugador tatengue. También afirmó que estaba "muy ansioso" por concretar su llegada al club.
Un delantero con experiencia
Con 29 años, Ramírez acumula 236 partidos y 37 goles en su carrera. En su último ciclo con Huracán disputó 67 encuentros y convirtió 10 tantos, números que respaldan su incorporación al plantel rojiblanco.
Puede desempeñarse como extremo, mediapunta o delantero, una característica que le permitirá a Madelón contar con distintas variantes ofensivas para afrontar la segunda parte de la temporada.
"Llego para sumar"
En su presentación, el atacante también dejó un mensaje para los hinchas de Unión. "Estoy muy contento por la decisión que tomé, llego para sumar y colaborar con el equipo. Sé que tuvieron una primera parte del año muy buena y seguramente vamos a mejorar lo hecho hasta el momento", expresó.
Además, definió cómo espera mostrarse dentro de la cancha: "Los hinchas de Unión se van a encontrar con un jugador bueno, picante, que le gusta el gol y llegar al área. Mi intención es tratar de ayudar a mis compañeros a conseguir los objetivos".