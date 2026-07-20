En la cuenta regresiva para este viernes 24 de julio en el Estadio Ciudad de Vicente López contra Platense, el Unión de Leo Madelón seguirá con su doble foco de atención antes del debut: cerrar las inhibiciones de FIFA por un lado; balancear altas/bajas por el otro. En ese sentido, es posible que Agustín Colazo sea cedido a préstamo.
Unión: ¿la llegada de Eric Ramirez abre puerta de salida para Colazo?
El “Huevo”, que fue adquirido a Belgrano de Córdoba, jugó 34 partidos y marcó 4 goles. La idea deportiva del Tate es que pueda tener rodaje en otro lado y Aldosivi pica en punta.
La idea: darle rodaje a Colazo en otro lado
Hay que recordar que, en su momento, Unión adquirió la mitad de la ficha del “Huevo” Colazo en 600.000 dólares. Desde ese momento, el Tate y el Pirata son socios en partes iguales. Incluso, los de López y Planes están atrasados en un documento de 200.000 dólares para terminar de pagar la operación.
La vuelta de Mauro Luna Diale, pero fundamentalmente la llegada de Eric “Perla” Ramírez, sumado a la continuidad de Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona, hablan de un bloque con cuatro mosqueteros. El quinto, a priori, sería el recuperado Misael Aguirre.
En consecuencia, Agustín Colazo no sería prioridad y arrancaría desde atrás: los números marcan que jugó muy poco con Leo Madelón. Por lo tanto, la decisión de dirigentes y cuerpo técnico es buscarle un club donde acumule minutos y tenga continuidad. De paso, generar un ingreso (si es préstamo con cargo) o descomprimir la planilla de sueldos.
El desembarque sería el puerto de Mar del Plata para jugar en Aldosivi, club donde Colazo dejó un grato recuerdo con el ascenso: 14 goles en 37 partidos con la camiseta del “Tiburón”.
Por lo visto hasta ahora, Aldosivi es uno de los equipos más activos del mercado de pases y la semana pasada oficializó su última incorporación: Leonardo Sigali. Con una extensa trayectoria, Sigali aportará experiencia y jerarquía a la última línea del equipo. El zaguero llega luego de su paso por el NK Lokomotiva Zagreb, de Croacia, donde continuó su carrera tras cerrar un exitoso ciclo en Racing Club.
En la Academia disputó más de 300 partidos y fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó varios títulos, entre ellos la Superliga 2018/19, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.
Con su llegada, Aldosivi suma un futbolista de amplia experiencia tanto en el fútbol argentino como en el exterior, en busca de reforzar la defensa para los próximos desafíos de la temporada.
Aldosivi, un lugar ideal para el "Huevo"
Antes, el club marplatense había anunciado la llegada de Bautista Dadín, delantero de 20 años que arribó a préstamo desde River y firmó su vínculo con el Tiburón hasta diciembre de 2027, con el objetivo de sumar una nueva alternativa en el ataque para el Torneo Clausura.
El joven atacante llega luego de disputar el primer semestre de la temporada en Independiente Rivadavia, donde continuó su crecimiento tras formarse en las inferiores del Millonario. Ahora tendrá una nueva oportunidad en la máxima categoría con la camiseta de Aldosivi, que apuesta por jugadores jóvenes con proyección para fortalecer el plantel.
La dirigencia encabezada por el área de fútbol continúa trabajando para cumplir con los pedidos del cuerpo técnico y reforzar cada una de las líneas. La incorporación de Dadín responde a la búsqueda de mayor competencia en ofensiva, en un equipo que pretende ser protagonista y alejarse de la zona comprometida durante la segunda parte del año.
Con este movimiento, Aldosivi ya suma siete incorporaciones confirmadas en el actual mercado de pases. Previamente habían sido anunciados Lucas "Pata" Castro, Joaquín Pombo, Lucas Acosta, Elías López y Matías Godoy, además de lo dicho de Sigali.
El Tiburón continúa moviéndose con decisión en el mercado y no descarta nuevas incorporaciones antes del cierre del libro de pases. Con un plantel renovado y varias caras nuevas, el conjunto marplatense buscará afrontar el segundo semestre con el objetivo de consolidarse en Primera División y dar pelea en el Torneo Clausura.