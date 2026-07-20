El Tate debuta el viernes contra Platense

Unión: ¿la llegada de Eric Ramirez abre puerta de salida para Colazo?

El “Huevo”, que fue adquirido a Belgrano de Córdoba, jugó 34 partidos y marcó 4 goles. La idea deportiva del Tate es que pueda tener rodaje en otro lado y Aldosivi pica en punta.