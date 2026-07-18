Se arma el nuevo modelo de Madelón

Mosqueira volvió a casa y Unión ya lo tiene a Pintado

“Corro con algunas ventajas: ya conozco el club, la institución y cómo se manejan”, dijo el “5” formado en el Tate que pasó por Talleres y Tigre. Juan Pintado llega desde Gimnasia a préstamo a pedido de Leo.