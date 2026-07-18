“Se juntan muchas sensaciones, parece que fue ayer cuando me fui. Sé que pasó un tiempito y poniendo algunas cosas sobre la balanza, yo tomé la decisión de volver”, dijo Joaquín Mosqueira a Sol Play 91.5 después de terminar la revisión médica y quedar incorporado como refuerzo del Tate.
Mosqueira volvió a casa y Unión ya lo tiene a Pintado
“Corro con algunas ventajas: ya conozco el club, la institución y cómo se manejan”, dijo el “5” formado en el Tate que pasó por Talleres y Tigre. Juan Pintado llega desde Gimnasia a préstamo a pedido de Leo.
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“Cuando hay interés e insistencia, no solo en este mercado, es donde uno se decide. Me hablaron del proyecto que hay en Unión y corro con algunas ventajas: ya conozco el club, la institución y cómo se manejan. Ahora lo principal es unirme al grupo y arrancar con todo”, agregó quien jugó 60 partidos con la rojiblanca a bastones en Primera y marcó 4 goles.
“No hablamos con Leo pero me hizo llegar su mensaje. Seguramente tendremos una charla”, dijo el volante central posicional que llega a un lugar de la cancha donde el equipo perdió a Mauro Pitton (Tenerife de España) y a Rafael Profiini (fútbol de Ucrania).
Con la camiseta de Talleres jugó 23 partidos y con la de Tigre fueron 9. De todos modos dijo que está “al cien por ciento” y agregó que “en este semestre estuve siempre bien, no me perdí ni un entrenamiento, siempre estuve a disposición y lo mismo pasará ahora”.
“Sé que hay un buen grupo humano, me hablaron bien. Vamos a ver como me adapto en estos días. Cuando uno llega a un nuevo club, más allá de que sea una vuelta, siempre está ansioso. Espero poder aportar mi granito de arena”, aseguró Joaquín Mosqueira, otra cara nueva (aunque conocida) para el nuevo modelo de Madelón en Unión.
La otra cara nueva es lateral. “El futuro de Juan Pintado ya está definido. El lateral derecho dejará Nacional de Uruguay antes de tiempo y continuará su carrera en Unión de Santa Fe”, asegura Infocielo en La Plata.
Gimnasia y Esgrima La Plata, dueño de su pase, prestó conformidad para que el futbolista rompiera el vínculo que lo unía al Bolso hasta diciembre de 2026. En principio el préstamo es por seis meses.
La confirmación llegó desde Uruguay. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, reveló hace algunos dias que la operación está en su etapa final. “Pintado va a seguir la carrera en Unión de Santa Fe. No está firmado, están por terminarse los papeles”, aseguró en el programa Territorio Bolso.
Madelón hizo fuerza por Pintado
El principal impulsor de la llegada del uruguayo fue Leonardo Madelón, quien ya lo conoce de su paso por Gimnasia. El entrenador quedó conforme con el rendimiento que mostró durante su ciclo en el Lobo y ahora pretende recuperarlo para potenciar el lateral derecho de Unión en el Torneo Clausura.
La etapa de Pintado en Nacional estuvo lejos de lo esperado. En apenas seis meses disputó ocho partidos, cinco de ellos como titular, y sumó 413 minutos en cancha. Participó en siete encuentros del Torneo Apertura y también ingresó en el tiempo suplementario de la final de la Supercopa Uruguaya frente a Peñarol, que terminó con derrota por penales.
Su rendimiento contrasta con el nivel que había mostrado en Gimnasia, donde se convirtió en una pieza importante del equipo. Con la camiseta del Lobo disputó 77 partidos, aportó nueve asistencias y se destacó por su proyección ofensiva desde el lateral derecho.
Ahora, de la mano de Madelón, buscará reencontrarse con esa versión que lo convirtió en uno de los jugadores más regulares del conjunto platense.