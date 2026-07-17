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Unión despidió a Mauro Pittón y le dio la bienvenida a Mauro Luna Diale

El rojiblanco comienza a confeccionar su plantel de cara a la Copa de la Liga y el debut ante Platense.

Mauro Pittón y Mauro Luna Diale, protagonistas de la jornada del mercado de pases. Crédito: Prensa UniónMauro Pittón y Mauro Luna Diale, protagonistas de la jornada del mercado de pases. Crédito: Prensa Unión
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Este viernes el Club Atlético Unión compartió en sus redes sociales mensajes correspondientes a una despedida y la bienvenida de un viejo conocido en el marco del mercado de pases de cara la próxima Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

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El adiós a Pittón

El rojiblanco comunicó formalmente la salida del volante central y capitán Mauro Pittón, quien continuará su carrera en el Club Deportivo Tenerife de la segunda división de España.

“Sabemos lo que Mauro significa para Unión y valoramos todo lo que nos brindó durante su paso por el club. Al mismo tiempo, el jugador entiende que es una oportunidad importante para su carrera y tanto la institución como el cuerpo técnico lo acompaña en este nuevo desafío”, dice el breve mensaje.

MAURO PITTÓN | Unión-Belgrano | Torneo Apertura Cuartos | Estadio Julio César Villagra. Foto: Facundo LuqueMauro Pittón. Foto: Facundo Luque

“Gracias Mauro por tu corazón, tu profesionalismo y tu sentido de pertenencia con el que siempre defendiste nuestra camiseta. Tu casa siempre te espera con los brazos abiertos”, cierra la publicación rojiblanca.

Con un breve video que repasa su carrera por Unión a lo largo de sus tres instancias, escribieron: “Volvé a tu casa cuando quieras”.

Luna Diale de regreso

Con la foto tradicional de la firma y una junto al director deportivo Santiago Zurbriggen, Unión confirmó el regreso de Mauro Luna Diale a La Avenida.

“Mauro Luna Diale selló su retorno a nuestra institución. Se formalizó el vínculo con el futbolista que ya formaba parte de la pretemporada. Vuelve a préstamo por un año”, detallaron.

No hace ruido, hace de todo. Mauro Luna Diale, con perfil bajo y silencioso, fue creciendo mucho con la camiseta de Unión y hoy es clave para el andamiaje del "Kily" Cristian Alberto González. "No tenemos otro jugador que haga lo que hace él en el equipo", lo elogian. Crédito: Manuel FabatíaMauro Luna Diale. Crédito: Manuel Fabatía

Con otro video en el que ya lo muestran entrenando en Casa Unión y superponen relatos sobre el gol convertido ante Colón en el clásico igualado 2 a 2 el 12 de junio de 2022, cerraron la bienvenida.

“Luna, Luna, Lunaaaa. Nos volvemos a encontrar”, escribieron en el pie del video para el jugador que viene de Platense.

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