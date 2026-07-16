El mismo día que Unión jugaba y ganaba su último amistoso preparatorio antes del debut contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López el viernes 24, Ignacio “Nacho” Malcorra concretaba su esperada vuelta a López y Planes para ponerse la camiseta del Tate. Así, Unión selló su segunda cara nueva.
Y un día Malcorra volvió a Unión: “Era algo que quería hace mucho”
Tal como lo había anticipado este lunes El Litoral, Ignacio “Nacho” Malcorra se convirtió en otro feliz retorno a López y Planes. Es la segunda cara nueva y se suma a Mauro Luna Diale, que ya se metió en el posible once titular.
"Devolver adentro de la cancha"
El futbolista, que se había desvinculado de Independiente con una rescisión anticipada de contrato (vencía en diciembre), llegó a la ciudad donde dejó un recuerdo muy lindo en los hinchas y socios de Unió: realizó la revisión médica y quedó a disposición de Leo Madelón.
En declaraciones exclusivas a Sol Play 91.5, el mismo Ignacio Malcorra expresó que estaba “muy feliz y contento” por su retorno a la institución de la Avenida. “Es algo que quería desde hace mucho tiempo”, mencionó.
A la hora de referirse sobre su relación con el entrenador Leonardo Madelón, expresó: “Con Leo siempre hablo. Lo quiero mucho y le debo muchas cosas. Ojalá se las pueda devolver adentro de la cancha”.
Por último, “Nacho” mencionó que llega a Unión “en un buen momento” de su carrera. “Estoy muy bien. Ojalá salga todo bien”, agregó el zurdo de la pegada envenenada.
Todo se aceleró el fin de semana, después de una charla muy sincera de Gustavo Quintero con el mismo Malcorra. El futbolista, que había sido pedido especialmente por el entrenador, decidió buscar rodaje y volver a Unión, un club que siempre pensó en su vuelta en los últimos mercados de pases.
Tal como lo expresó su representante Sergio Levington y lo reflejó El Litoral, el futbolista dejó muchas cosas en el camino para acelerar su salida de Independiente y volver al Tate.
El sitio partidario del Rey de Copas que es “Infierno Rojo” asegura que resignó un 20 por ciento de todo lo que le debía Independiente. “Estaba apurado, se quería ir a Unión y empezar a entrenar”, dijeron en Avellaneda.
Tres refuerzos...tres retornos
Como se sabe, Ignacio Malcorra es, después del retorno de Mauro Luna Diale, un segundo retorno para el equipo de Leo Madelón. La tercera cara nueva será, en caso que no aparezca algún imponderable, otro conocido de los hinchas y socios del Tate: Joaquín Mosqueira.
De cara al retorno de la Liga Profesional, que en el caso del Tate será el viernes 24 contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, Unión tiene una semana para poder levantar las dos inhibiciones que pesan en la FIFA.
Por un lado, 90.000 dólares más intereses que reclama el ex delantero ecuatoriano José “Tin” Angulo; por el otro, la presentación de Juventud Las Piedras de Uruguay, por un monto de 500.000 dólares más interés por el incumplimiento del pago por la compra del cincuenta por ciento del zaguero Maizon Rodríguez.
Hace un año, el Tate compró la mitad de la ficha del defensor charrúa en 825.000 dólares, siendo socio de Juventud Las Piedras en partes iguales. Con la idea de potenciarlo en el fútbol argentino, se asociaron con Unión, donde promedió un nivel aceptable.
Ahora, ante el incumplimiento tatengue y a pesar de la sociedad “cincuenta y cincuenta”, los uruguayos recurrieron directamente a la FIFA. ¿Cuáles son los posibles caminos a una semana del inicio del torneo y con un jugador al que Madelón quiere retener?.
Lo más lógico sería el acuerdo de club a club para que Maizon siga en Unión. El Tate, a la espera del ingreso por el llamado “dinero grande” de las ventas de Mateo Del Blanco y Rafael Profini, ofrecería a Juventud Las Piedras un plan de pagos: dinero en efectivo y cuotas, algo que debe validar la misma FIFA.
¿Cuál sería la otra salida que conforme a todos?: una transferencia, donde Unión logre pagar esos 500.000 dólares de la inhibición en FIFA y pueda generar un ingreso importante que le asegure traer un buen refuerzo en una zona defensiva donde ya se fueron Del Blanco, Valentín Fascendini y Nico Paz.