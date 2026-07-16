Es el nuevo refuerzo de Leo Madelón

Y un día Malcorra volvió a Unión: “Era algo que quería hace mucho”

Tal como lo había anticipado este lunes El Litoral, Ignacio “Nacho” Malcorra se convirtió en otro feliz retorno a López y Planes. Es la segunda cara nueva y se suma a Mauro Luna Diale, que ya se metió en el posible once titular.