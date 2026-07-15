En la mañana de este miércoles, previo a la disputa de la semi del Mundial entre Argentina e Inglaterra, el Unión de Leonardo Carol Madelón se trasladó hasta la ciudad de Rosario para disputar su segundo, y último, amistoso de pretemporada.
Unión se trajo dos victorias del amistoso en el Gigante de Arroyito
El equipo de Madelón disputo su segundo y último partido de preparación antes del debut del viernes 24 en cancha de Platense. En el primer cotejo anotaron Misael Aguirre, Mauro Luna Diale y Julián Palacios. Giaccone fue titular en reemplazo de Santino Vera. Los suplentes ganaron 1 a 0 con gol de Colazo.
En el Estadio Gigante de Arroyito, el tatengue visitó al Central de Jorge Almirón y Ángel Di María, avanzando en su puesta a punto de cara al debut en el Torneo Clausura programado para el próximo viernes 24 en cancha de Platense.
Tras la goleada del sábado ante Ben Hur de Rafaela en Casa Unión, el elenco rojiblanco se ponía a prueba ante un rival de otro nivel a solo 9 días de salir a la cancha a jugar por los puntos. En un partido repleto de goles, la victoria en el choque de titulares correspondió a la formación santafesina por 3 tantos contra 2.
Misael Aguirre, Mauro Luna Diale y Julián Palacios convirtieron los tantos del equipo de Madelón, que inició con una variante respecto del cotejo frente a la BH: Emilio Giaccone reemplazó a Santino Vera en la mitad de la cancha.
Unión inició este segundo encuentro de preparación con Mansilla; Vargas, Maizon, Ludueña y Lucas Ayala; Palacios, Menossi, Giaccone y Luna Diale; Aguirre y Tarragona.
Los suplentes también festejaron
A continuación, fue momento para el duelo de equipos alternativos, donde la victoria también quedó en manos de los dirigidos por Leo con marcador final de 1 tanto contra 0.
Agustín Colazo fue el autor del único gol del encuentro en el que nuevamente aparecieron muchos futbolistas juveniles hoy promovidos al plantel profesional. Meuli; Fazzi, Fagioli, Aimar, Pittón; Grella, Vera, Peresutti, Cuello; Colazo y Cerrudo fueron los 11 del segundo partido preparatorio.
Ausentes con aviso
Nuevamente, no estuvieron presentes Marcelo Estigarribia por cuestiones físicas, Mauro Pittón por su inminente partida al Tenerife de España y Valentín Fascendini, ya en Córdoba para acordar su transferencia a Talleres.
Tras esta doble prueba ante un rival de fuste como Rosario Central, el plantel tatengue continuará trabajando en el predio Casa Unión hasta el sábado inclusive. Posteriormente tendrá el domingo libre y volverá a entrenarse el lunes ya ultimando detalles para viajar el jueves y debutar el viernes ante el Calamar.
Con Luna Diale como, hasta ahora, única cara nueva, Madelón sigue esperando por la llegada de los refuerzos que pretende para completar el plantel y suplir las múltiples bajas que ha sufrido en este mercado de pases.
Las síntesis
Primer amistoso: Rosario Central 2- Unión 3
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Marco Ruben. DT: Jorge Almirón
Ingresaron: Guillermo Fernández, Gaspar Duarte, Marcelo Cabrera, Valentino Felici
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona, Misael Aguirre. DT: Leonardo Madelón.
Ingresaron: Brahian Cuello, Santino Vera
Árbitro: Lucas Maldonado
Goles: PT 6' Luna Diale (U), 8' Misael (U), 9' J. Fernández (RC). ST 2' Palacios (U), 28' Ruben (RC).
Segundo amistoso: Rosario Central 0 - Unión 1
Rosario Central: Axel Werner; Valentino Felici, Juan Komar, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho, Alexis Soto; Federico Navarro, Guillermo Fernández; Santiago Segovia, Marcelo Cabrera, Giovanni Cantizano.
Ingresaron: Vicente Pendino, Lucas Ramos, Gino Pavoni
Unión: Lucas Meuli; Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Mateo Aimar, Bruno Pittón; Santiago Grella, Mateo Peresutti, Santino Vera, Brahian Cuello;
Agustín Colazo, Valentín Cerrudo.
Ingresaron: Ignacio Pedano, Dylan Grecco, Agustín Schalbetter, Facundo Iacono
Árbitro: Federico Cermeño
Gol: PT 35' Colazo (U)