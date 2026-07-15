3 a 2 en el partido de titulares

Unión se trajo dos victorias del amistoso en el Gigante de Arroyito

El equipo de Madelón disputo su segundo y último partido de preparación antes del debut del viernes 24 en cancha de Platense. En el primer cotejo anotaron Misael Aguirre, Mauro Luna Diale y Julián Palacios. Giaccone fue titular en reemplazo de Santino Vera. Los suplentes ganaron 1 a 0 con gol de Colazo.