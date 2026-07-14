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Una sola cláusula separa a “Nacho” Malcorra de Unión

El zurdo de la pegada envenenada rescinde hoy con Independiente en Avellaneda y prepara su esperada vuelta a López y Planes. “El jugador dio el visto bueno para volver y obvio que ya habló con Leo”, asegura su entorno a El Litoral.