Tres años, 65 partidos, 18 goles, 22 asistencias. Ese paso de Ignacio Malcorra fue irreprochable con la camiseta de Unión. Ahora, después de rescindir en la tarde de este martes su contrato con Independiente de Avellaneda, “Nacho” está listo para volver a Unión y para volver con Leo Madelón.
Una sola cláusula separa a “Nacho” Malcorra de Unión
El zurdo de la pegada envenenada rescinde hoy con Independiente en Avellaneda y prepara su esperada vuelta a López y Planes. “El jugador dio el visto bueno para volver y obvio que ya habló con Leo”, asegura su entorno a El Litoral.
Si diez años después te vuelvo a encontrar...
El “zurdo”, al no poder pelear la titularidad, provocó su salida después de una charla con Gustavo Quinteros, entrenador rojo. El día de los dos amistosos contra el Talleres de Sampaoli, el mismo “Nacho” encaró al DT, que le explicó que arrancaba “desde atrás” para pelear la titularidad.
A pesar de tener un “muy buen contrato vigente”, producto del pase de Rosario Central al Rey de Copas, Malcorra provocó su salida y ahí apareció Unión de dos formas.
Por un lado, el ofrecimiento de los dirigentes y el Director Deportivo, Santiago Zurbriggen, al propio Sergio Levinton que el representante histórico del futbolista. Por el otro, una charla frontal y directa de Leo Madelón con “Nacho” Malcorra: ¿qué pretende?; ¿dónde ubicarlo en el campo?; el semestre deportivo de Unión y del equipo.
El Litoral tomó contacto con el entorno del futbolista, que esta tarde firmaba la rescisión del vínculo con Independiente. Algunas frases para entender en qué punto está la vuelta de Ignacio “Nacho” Malcorra al Tate:
- 1) “Hoy a la tarde estamos firmando la rescisión de Nacho con Independiente de Avellaneda”
- 2) “Rosario Central jamás fue opción ni competencia para Unión. Es más, nadie de Central se comunicó”
- 3) “A Nacho le gustó mucho la idea de volver a Unión y está dejando muchísimo dinero en el camino al salir de Independiente” (tenía que pagar cláusula de 100.000 dólares si se iba a otro club de Argentina)
- 4) “Ya no hay más nada que hablar, la charla con Leo Madelón ya se dio hace unos días”
- 5) “¿Qué falta? Un detalle más en su contrato, es algo que depende de Unión”
En consecuencia, está todo dado para que “Nacho” Malcorra concrete su vuelta al Tate y se convierta en el segundo/tercer refuerzo de Unión para el segundo semestre del 2026 en la Liga Profesional, al mismo tiempo de Mauro Luna Diale y Juan de Dios Pintado.
En cuanto al amistoso ante Rosario Central, se confirmó que será el segundo y último para el once de Leo Madelón. El escenario elegido es el mismo Gigante de Arroyito, con dos cruces de 60 minutos cada uno aproximadamente.
Pensando en un posible debut contra Platense en Vicente López, hay tres pérdidas de peso en el once titular: Mateo Del Blanco, Rafael Profini y ahora Mauro Pittón. Por lo poco que se puede “filtrar”, el lateral juvenil Lucas Ayala, que desde enero entrena con el plantel de Madelón, le sacaría una luz de ventaja a Bruno Pittón para jugar de “3” y marcar la punta izquierda.
En el mediocampo, ante el final del binomio Rafa Profini-Mauro Pittón, es fija Lucas Menossi y resta conocerse el otro “5”, donde la discusión parece darse entre Emilio Giaccone y Santino Vera. El resto, los que terminaron el primer tramo y se conocen de memoria de la mano de Madelón.
A diez días del debut contra Platense
Como se sabe, Unión debutará el viernes 24 de julio visitando a Platense en Vicente López. El “Calamar” acaba de fichar a Nicolás Federico López Alonso, que nació en Montevideo, Uruguay, el 01/10/1993, es un delantero zurdo que puede jugar como segunda punta o centrodelantero.
Su inicio en el fútbol se dio en Nacional, club donde hizo inferiores y debutó en primera a los 17 años. El Diente se destacó rápidamente por su capacidad goleadora y fue una de las grandes promesas del fútbol uruguayo. Su primer partido fue en abril de 2011, en la victoria por 3-1 ante Central Español, donde convirtió el último tanto.
Su ruidosa aparición hizo que un año más tarde sea transferido al A.S. Roma de Italia. Por el país azzurro tuvo también pasos por el Udinese y el Hellas Verona en la temporada 2014/2015.
Tras un fugaz paso por el fútbol español luciendo los colores del Granada, en 2016 López tuvo un nuevo paso por Nacional para estirar sus números a 27 partidos oficiales con 14 goles marcados, además de dar tres asistencias incluyendo la Copa CONMEBOL Libertadores.
Luego, pasó por Inter de Porto Alegre, procedente de Udinese, siendo una de las inversiones más importantes del club en ese momento. Durante su etapa en el conjunto gaúcho disputó más de 160 partidos oficiales, marcó 44 goles y dio 15 asistencias siendo una pieza importante del equipo destacándose por su desequilibrio, velocidad y capacidad para definir.
Más adelante, llegó al fútbol mexicano para vestir las camisetas de Tigres, donde integró un plantel muy competitivo y obtuvo títulos, aunque no siempre fue titular indiscutido y el Club León.
En 2024, el delantero regresó a Nacional para iniciar otro ciclo en el club. En ese período disputó 58 partidos oficiales, convirtió 27 goles y repartió nueve asistencias. Fue una de las figuras del equipo campeón uruguayo en 2025. Contando todos sus ciclos, alcanzó los 53 goles en 103 partidos oficiales en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.
Ahora, llega al país para vivir su primera experiencia en el fútbol argentino con la camiseta de Platense. López buscará aportarle experiencia y gol a la delantera del equipo de Walter Zunino en las tres competencias que le tocará afrontar. El punto de partido será contra el Unión de Madelón.