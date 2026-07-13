La ficha libre de Ignacio “Nacho” Malcorra, que se está terminando de desvincular de Independiente de Avellaneda, seduce a varios equipos del fútbol argentino y del exterior. Unión hizo punta, pero ahora en Rosario se habla de un ofrecimiento importante y de un pedido especial para volver a Central.
¡Atento Unión!: en Rosario dicen que Malcorra vuelve a Central
Por ahora, la única cara nueva confirmada es la de Mauro Luna Diale y muy avanzado lo de Juan de Dios Pintado. El Tate visita a Platense el 24 de julio en Vicente López.
Falta cada vez menos para el debut
“En los pasillos de Rosario Central se habla de un pedido muy especial de Angelito Di María a los dirigentes para tener de nuevo a Malcorra. Al mismo tiempo, se habla de un visto bueno de Almirón como entrenador”, aseguran.
La realidad indica que la estadía de Malcorra en Independiente fue de mayor a menor, con las polémicas surgidas tras la eliminación a manos de Rosario Central, su exequipo, en los playoffs del Torneo Clausura como punto de quiebre.
En total, 17 fueron los partidos de Malcorra en Independiente durante el semestre, con un solo gol en su haber, ante Gimnasia de Mendoza. Además repartió tres asistencias y fue una fija en el 11 titular de Gustavo Quinteros durante gran parte del semestre. Sin embargo, su nivel estuvo lejos del demostrado en Rosario Central durante 2025.
De esta manera, Malcorra se transformó en la segunda salida del Rojo después de lo que fue la rescisión contractual de Federico Mancuello, a quien Quinteros no iba a tener en cuenta. En paralelo, Ignacio Pussetto y Rodrigo Fernández Cedrés también fueron apartados por el DT y podrían buscar una salida en un Independiente que busca rearmarse, de cara al Torneo Clausura.
Cuenta regresiva por el tema refuerzos
Al mismo tiempo que apareció el ofrecimiento concreto de Unión (hubo una charla del propio Leo Madelón con “Nacho” Malcorra), había un interés muy firme de Barcelona de Ecuador y de un club importante de Paraguay.
Ahora, esta idea de repatriarlo para Arroyito y que vuelva a ponerse la camiseta de Rosario Central, cambió los planes de todos. No solamente de Unión sino del propio “Nacho” Malcorra y su familia. Con la casaca del “Canalla” jugó 90 partidos, marcó 16 goles y 20 asistencias, dejando una muy buena imagen en los hinchas y socios en el Gigante de Arroyito.
Casualmente este miércoles, en horario, lugar y modalidad a determinar, cruzarán de manera amistosa el Unión de Leo Madelón con el Rosario Central de Jorge Almirón, a diez días del debut en la Liga Profesional.
El Tate, que viene de jugar su primer amistoso contra Ben Hur, deberá apelar a muchos chicos que antes estaban en reserva para poder completar los dos equipos, ya que las bajas son muchas: Emiliano Álvarez, Nicolás Palavecino, Claudio Corvalán, Enzo Roldán, Tomás González, Diego Armando Díaz y las tres salidas: Rafael Profini a Ucrania, Mateo Del Blanco a Francia y Mauro Pittón a la segunda división de España.
En consecuencia, juveniles tatengues como Vera, Ayala, Fagioli, Aimar, Pedano, Cerrudo, Perezutti, Iácono y Fazzi están afectados a los entrenamientos con el plantel de Leonardo Carol Madelón, por lo que no serán considerados en la reserva de Alejandro Trionfini que arranca este martes contra Gimnasia en La Tatenguita.